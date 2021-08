Allarme meteo, picchi di 50° per la settimana più calda: ecco dove e quando

Nonostante nel corso degli ultimi anni le ondate di calore in Italia siano divenute sempre più intense e frequenti, valori così elevati hanno carattere di eccezionalità. Basti pensare, segnala la redazione de ilMeteo.it, che in Sardegna e in Sicilia abbiamo già toccato punte prossime ai 46-47°C.

Sta facendo molto caldo anche sul resto del Sud dove la colonnina di mercurio viaggia ormai prossima ai 40°C su molti tratti della Calabria, della Basilicata e della Puglia. Ma non finirà qui in quanto proprio nelle prossime 24 ore toccheremo i picchi massimi di questa esagerata ondata di caldo.

Sotto osservazione saranno ancora una volta il Mezzogiorno e le due isole Maggiori. A salire sul gradino più alto del podio ci penserà la Sicilia dove la colonnina di mercurio potrebbe addirittura mostrarci valori prossimi ai 50°C mentre sul resto del Paese, nonostante il caldo aumenterà, le temperature si manterranno su valori decisamente più normali o meglio sicuramente più umani.

Tuttavia all'orizzonte, come riporta ilMeteo.it, ci sono segnali di cambiamento, ma non sul fronte meteorologico generale bensì sulla distribuzione del caldo. Tra giovedì e venerdì infatti, una brusca virata dell'alta pressione africana spingerà l'onda bollente in direzione delle regioni centro settentrionali.

Gioco forza le temperature inizieranno a perdere qualche punticino sulle ormai roventi terre del Mezzogiorno mentre saliranno ulteriormente sul resto del Paese. Ecco dunque che la soglia dei 40°C potrà essere sfiorata su molti angoli del Centro-Nord come nelle zone più interne della Toscana e su molti tratti della Val Padana specie in Emilia.

Previsioni meteo estate 2021

Stiamo vivendo quella che sarà la settimana più calda dell'estate 2021. Le temperature hanno raggiunto punte superiori ai 47°C in Sicilia (a Lentini, Siracusa) e ora l'anticiclone africano Lucifero si appresta a colpire anche il Centro-Nord.

Il team del sito www.iLMeteo.it informa che anche la giornata di mercoledì sarà di fuoco per il Sud Italia dove si rischia di battere il record di temperatura più alta mai registrato (1999 a Catenanuova, provincia di Enna, +48.5). Proprio sulla Sicilia sudorientale si potrebbero toccare i +49-50°C. Clima rovente anche sul resto del Meridione con 39-42°C in Calabria, Puglia, Basilicata, Campania (casertano).

Dopo mercoledì l'anticiclone Lucifero sposterà il suo carico bollente anche al Centro-Nord. Almeno fino al weekend di Ferragosto le temperature massime su Toscana, Lazio ed Emilia potrebbero toccare i 39-40°C nelle zone interne (come a Firenze e Bologna), 38°C a Roma, fino a 37°C in Veneto e Lombardia, 35 in Piemonte e 32 in Liguria.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 11. Al nord: soleggiato. Al centro: qualche precipitazione sparsa. Al sud: sole e caldo intenso.

Giovedì 12. Al nord: sole e caldo. Al centro: sole prevalente e caldo in aumento. Al sud: sole, clima meno rovente.

Venerdì 13. Al nord: isolati temporali sui confini del Triveneto. Al centro: tanto sole e tanto caldo. Al sud: soleggiato e caldo.

Weekend con sole prevalente e alcuni temporali sui confini del Triveneto.