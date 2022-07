Marmolada, "entro pochi decenni spariranno i ghiacciai sotto i 3mila metri"

Tragedia della Marmolada e meteo, "non è previsto il transito di perturbazioni che possano portare piogge significative e attenuare la siccità"



"La caduta di seracchi è un fenomeno naturale, ma è del tutto evidente che più aumenta la temperatura e più questi episodi diventano frequenti. In un certo senso, quindi, quanto accaduto sulla vetta della Marmolada è causato dai cambiamenti climatici in atto, proprio perché il riscaldamento del pianeta rende questi eventi più frequenti". Paolo Valisa, meteorologo AMPRO del Centro Geofisico Prealpino di Varese, commenta con Affaritaliani.it la tragedia sul ghiacciaio della Marmolada. "La combinazione di due eventi - il caldo precoce già a maggio e le scarse nevicate dello scorso inverno - sono una combinazione davvero anomala e particolarmente negativa per i ghiacciai".

"I ghiacciai sulle Alpi italiane - spiega Valisa - sono circa 900, secondo i dati dell'ultimo catasto che risale al 2015, anche se molti di questi sono ormai quasi estinti o derivano dalla frammentazione di apparati glaciali maggiori. Con questa tendenza dell'aumento delle temperature è ipotizzabile che nel giro di pochi decenni scompariranno i ghiacciai sotto i 3mila metri, con forte contrazione di quelli a quote più elevate che dipenderà dall'altitudine, esposizione e precipitazioni nevose. La situazione è variegata, ma è probabile che avanti di questo passo entro il 2100 resteranno solo le calotte a quote molto elevate, come quella del Monte Bianco e del Monte Rosa".

Per quanto riguarda la situazione meteo, almeno in Lombardia e nella pianura padana maggiormente colpita dalla siccità, Valisa spiega: "La tendenza è per la prosecuzione del bel tempo estivo molto caldo ma con temporali almeno su Alpi e Prealpi nei primi giorni della settimana, che solo localmente potrebbero sconfinare sulle alte pianure. Le temperature perderanno qualche grado a partire da mercoledì e quindi in pianura al Nord resteranno comunque oltre 30 gradi, intorno a 32-33. In prospettiva, per il weekend e la prossima settimana è previsto il ritorno dell'alta pressione delle Azzorre con caldo meno opprimente. Non è previsto il transito di perturbazioni che possano portare piogge significative e attenuare la siccità. Ma è naturalmente solo una tendenza che dovrà essere confermata."