Meteo aprile, ponti rovinati dal flusso atlantico. Piogge abbondanti

Meteo aprile con il ritorno della pioggia al Nord



L'avvio di Aprile si sta rivelando burrascoso come non capitava da diversi anni: su alcune regioni sono tornate le piogge (ed anche la neve) e ora arriverà anche un marcato calo termico.

La domanda, senza tanti giri di parole è questa: saranno rovinati dal maltempo anche i Ponti del 25 Aprile e del 1° Maggio?

Per meglio rispondere va fatta una doverosa premessa. Come accaduto negli ultimi anni, anche stavolta la Primavera potrebbe risultare altalenante, sballottata tra fasi anticicloniche con temperature sopra la media (addirittura quasi su valori estivi) e improvvise irruzioni fredde in grado di scatenare eventi meteo estremi, come per esempio temporali a carattere grandinigeno, fenomeni che solitamente si verificano in piena Estate.

La notizia più importante, per il periodo da metà mese in avanti, riguarda una possibile svolta a livello emisferico, ovvero la ripresa del flusso perturbato atlantico, il cuore pulsante delle perturbazioni per il Vecchio Continente.



"Porta Atlantica" di nuovo ben spalancata dunque, dopo tantissimo tempo. In gergo meteorologico questo termine sta a significare che non vi saranno verosimilmente ostacoli per le perturbazioni in discesa dall'oceano affinché possano arrivare sul nostro Paese e provocare, di conseguenza, fasi meteo decisamente piovose.



Una perturbazione in arrivo dall'Atlantico è pronta ad investire anche il nostro Paese verso la seconda decade del mese. In un contesto del genere non sono da escludere precipitazioni intense, alternate magari a pause più soleggiate, con conseguenze anche per il Ponte del 25 Aprile.

Si tratterebbe di una novità importante dopo un lunghissimo periodo siccitoso che dura ormai dalla fine del 2021.

Verso la fine del mese di Aprile la pressione potrebbe poi tornare ad aumentare sull'Europa centro-meridionale; questo si tradurrebbe in una maggiore stabilità atmosferica anche sul nostro Paese, con la possibilità dei primi veri caldi. Per il 1° Maggio, in particolare, potremmo avere condizioni meteo più stabili e calde, dopo un Aprile che stando ai dati attuali si attende capriccioso e movimentato.