Meteo, autunno alle porte. C'è la data della svolta. Addio al caldo

Meteo, piogge e fresco sull'Italia

La circolazione generale sta cambiando in queste ore, specie al Nord, dove è in arrivo un po' di fresco. Tuttavia, l'ultimo aggiornamento, appena arrivato, rileva una DATA per l'arrivo delle temperature tipicamente autunnali. Lo scrive www.ilmeteo.it.

Lo scacchiere europeo al momento è letteralmente diviso in due. Sull'area settentrionale e parte di quella centro-occidentale sono attive le grandi depressioni. Qui infatti il tempo risulta a tratti perturbato e già piuttosto fresco. Più a sud invece, e anche sul nostro Paese, troviamo una reiterata campana anticiclonica di matrice sub-sahariana che in questi ultimi giorni è riuscita a riportare temperature tipiche dei mesi di Luglio e Agosto. Insomma, un vero e proprio caldo fuori stagione.

Il flusso fresco Nord Atlantico, tuttavia, sta lentamente scendendo di latitudine e nei prossimi giorni, nonostante la tenace resistenza dell'anticiclone africano, riuscirà parzialmente a disturbare il Centro-Nord, dove i termometri saranno costretti a fare qualche passo indietro, per via soprattutto delle piogge e dei temporali in arrivo.

Un primo calo termico si avvertirà già nel corso di Mercoledì 13 Settembre al Nord, in particolare sulla fascia più settentrionale, come ad esempio tutta l'area alpina, prealpina e su molte zone dell'alta Valle Padana. Saranno proprio queste, infatti, le aree più coinvolte dai capricci del meteo.

In seguito, da Giovedì 14 e fino alla prima parte del weekend, le temperature continueranno a perdere qualche punticino, non solo al Nord, ma anche su buona parte del Centro.



Il grande caldo insisterà solo in parte sall'estremo Sud (colore rosso scuro, 32-34°C) mentre sul resto del Paese i colori arancione/rosso chiaro indica temperature di poco superiori ai 20-22°C con picchi al massimo fino a 24/26°C.Temperature previste per

Gli sforzi dell'Autunno di conquistare tutto il nostro Paese sembrano ancora vani, in quanto, nonostante le colonnine di mercurio siano destinate ad indietreggiare, resteremo comunque in un contesto climatico non propriamente tipico della prossima stagione.

Anzi, da Domenica pare probabile una nuova pulsazione del caldo africano.

La data di arrivo (o almeno di avvicinamento) dell'Autunno, dunque, cambia ancora: bisognerà attendere almeno la fine della prossima settimana, indicativamente Venerdì 22 Settembre.

Vi terremo aggiornati.