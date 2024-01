Meteo Befana: ciclone sull'Italia. Piogge intense e anche neve

Meteo Befana: ciclone sull'Italia: le previsioni



La Befana porterà nella calza un ciclone invernale. La conferma è appena arrivata con gli ultimi aggiornamenti: nel corso del weekend, tra Sabato 6 e Domenica 7 Gennaio, torneranno piogge, venti forti e anche la neve, con fiocchi che su alcune regioni potrebbero fare la loro comparsa fino a bassa quota. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Il vero Inverno, insomma, entrerà nel vivo a causa del sopraggiungere di correnti d'aria di origine artica direttamente sul bacino del Mediterraneo: sarà proprio quest'aria molto fredda a favorire la formazione di un Ciclone in grado di scatenare precipitazioni intense, anche a carattere temporalesco al Centro-Sud, nonché violente raffiche di vento, già dal pomeriggio e dalla serata di Venerdì 5 Gennaio.

Le zone più a rischio di piogge intense, secondo gli ultimi aggiornamenti per Sabato 6 Gennaio saranno Lombardia orientale, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia Romagna e Liguria di Levante. Non solo pioggia: sulle Alpi centro-orientali è atteso un carico abbondante di neve con accumuli superiori ai 40-50 cm entro la fine dell'evento oltre i 1000/1200 metri di quota (in calo poi nella notte tra Sabato e Domenica fino a 3/400 metri); anche gli Appennini torneranno dopo tanto tempo a vedere delle nevicate, con fiocchi a partire dai 1500 metri circa.Il peggioramento coinvolgerà poi anche buona parte del Centro-Sud (specie il versante tirrenico) e le due Isole Maggiori.Nel corso di Domenica 7 Gennaio il ciclone si approfondirà sul basso Adriatico, innescando nuove forti precipitazioni sull'Emilia Romagna (con nevicate fino in collina) e su quasi tutte le regioni centro-meridionali dove avremo ancora il rischio di temporali e nubifragi.Da segnalare, inoltre, il forte vento: se il Maestrale soffierà ad oltre 70-80 km/h sulla Sardegna e sul medio e basso Tirreno, Bora e Grecale irromperanno invece sul mar Adriatico e provocheranno un crollo delle temperature. I valori termici si porteranno sotto le medie climatiche dopo un lungo periodo caratterizzato da un caldo anomalo.L'Inverno, insomma, sta per bussare alla porta dell'Italia.