Meteo, neve a Milano! Svolta, cambia tutto. Non sembrava possibile e invece...

Meteo, dopo la Befana correnti fredde dal Nord-Europa sconvolgeranno il clima nel Mediterraneo



Svolta meteo in arrivo, segnala www.ilmeteo.it. Infatti qualcosa bolle in pentola e le proiezioni vedono un periodo decisamente più movimentato attorno alla fine della prima decade di Gennaio. Prima di una svolta dovremo ancora fare i conti ancora con il robusto anticiclone che da settimane governa il tempo alle nostre latitudini (salvo brevi pause perturbate) e che proseguirà verosimilmente imperterrito fino alla conclusione di queste festività natalizie, Epifania dunque compresa.

Attenzione però, a partire dal weekend del 7-8 Gennaio 2023, potrebbe verificarsi un'iniziale cambiamento sul comparto nord-atlantico, a causa di un'irruzione di aria fredda in discesa dal Polo Nord diretta verso il Mediterraneo nei giorni successivi e dunque un possibile stravolgimento del tempo sul nostro Paese, proprio a cavallo tra la fine della prima decade e l'avvio della seconda decade di Gennaio.

La cartina, del Centro Europeo, si riferisce alla giornata di Domenica 8 Gennaio e ben mette in evidenza questa fredda ipotesi. L'irruzione artico-polare prevista dal Centro Europeo per il prossimo 8 GennaioQuali sarebbero le conseguenze? Il sopraggiungere di masse d'aria gelida potrebbe alimentare uno o più vortici ciclonici sui nostri mari attorno al 10-11 Gennaio. Oltre ad un drastico calo dei valori termici, che si riporterebbero su canoni decisamente più consoni al periodo, è lecito attendersi per la fase conclusiva delle feste anche un tempo più movimentato, con il rischio di precipitazioni su molte regioni.

Sarò opportuno valutare nei prossimi giorni anche le temperature, in quanto non sarà da escludersi il ritorno della neve fino a quote basse o addirittura in pianura: in 'pole' sarebbero soprattutto le regioni del Nord.