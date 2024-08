Meteo, burrasca di fine estate e addio al super-caldo (forse)

Burrasca di fine Estate: ci sono delle novità sulla data del possibile cambio di stagione. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Gli ultimi aggiornamenti hanno di fatto posticipato di qualche giorno il passaggio della perturbazione in discesa dal Nord Atlantico. Infatti, al momento, la traiettoria del ciclone sembrerebbe seguire una direzione più occidentale rispetto a quanto preventivato solo fino a poche ore fa, andando ad impattare con tutta la sua forza su Penisola Iberica e Francia. Per questo motivo anche la prima parte della prossima settimana sarà all'insegna del caldo e del sole su buona parte dei settori, salvo per locali temporali sulle zone montuose.

Solamente sul finire della settimana, tra il 6 e l'8 Settembre, la burrasca di fine stagione potrebbe poi raggiungere anche il nostro Paese: se ciò venisse confermato non sono da escludere eventi meteo estremi. Infatti a causa dello scontro tra masse d'aria diverse (caldo ed umido preesistente portato dall'anticiclone africano Caronte), sussistono le potenzialità per temporali violenti, con elevato rischio di grandinate e locali nubifragi come purtroppo la cronaca anche recente ci insegna.

Sarà il colpo definitivo all'Estate 2024? Difficile dirlo al momento, infatti durante il mese di Settembre pare proprio che ci sarà la possibilità di ulteriori fiammate di calore in arrivo dall'Africa; non resta che seguire passo passo questa importante fase meteo climatica che ci accompagnerà nel prossimo mese.