Meteo, caldo addio. Svolta radicale. Ci siamo: piogge, neve e freddo

Meteo, dall'estate all'autunno in pochissimi giorni

LEGGI ANCHE/ Rendere il futuro più sostenibile con le tecnologie green

Dall'Estate all'Autunno entro pochi giorni! Stiamo vivendo un contesto meteo-climatico davvero eccezionale per questa prima decade di Ottobre: tanto sole e temperature record (per Ottobre) avvolgono praticamente tutto il nostro Paese dando la sensazione di vivere una stagione estiva infinita. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Tuttavia, gli ultimi aggiornamenti hanno confermato l'ipotesi emersa già nei giorni scorsi e relativa ad un prossimo capovolgimento sul fronte meteo-climatico.

Intanto però, sul bacino del Mediterraneo l'atmosfera continua a sonnecchiare, avvolta da una calda coperta anticiclonica a matrice africana. Questo spiega il caldo anomalo che stiamo continuando a registrare, specialmente al Centro-Nord. Questo caldo contesto meteorologico almeno fino a Venerdì 13 Ottobre, anche se le temperature potrebbero inziare a perdere qualche timido punticino (pur restando sempre sopra la media del periodo), indice di un'alta pressione che tenderà a perdere lentamente, ma progressivamente, la sua energia; successivamente, proprio a cavallo del weekend, essa sarà insidiata da masse d'aria più fresca ed instabile di origine oceanica, sospinte verso il mare nostrum da un profondo vortice ciclonico in avvicinamento dal Nord Europa.

Primi segnali di cambiamento, dunque, già nel Fine Settimana, ma la vera e propria svolta autunnale si registrerà entro l'inizio della prossima settimana quando in area tirrenica si andrà formando un vortice ciclonico pronto a proiettarci, dopo una lunghissima Estate, verso le prime grigie e fresche atmosfere autunnali.

Nel concreto, si aprirà la strada per le correnti più fresche nordatlantiche le quali, già tra Sabato 14 e Domenica 15 Ottobre, provocheranno i primi disturbi sull'arco alpino. In seguito, tra Domenica 15 e Lunedì 16 saranno coinvolti anche il resto del Nord e parte del Centro. Il tempo peggiorerà, diventando piuttosto capriccioso e attenzione perché tra Lunedì 16 e Martedì 17 pare sempre più probabile la formazione di un ciclone in sede mediterranea, foriero di tanta pioggia, con coinvolgimento prima del Nord e poi di buona parte del Centro.

TEMPERATURE

In questo frangente, ci attendiamo un generale calo delle temperature massime che torneranno più o meno intorno agli standard attesi in questo periodo dell'anno. I primi punticini i termometri inizieranno a perderli già sul finire di questa settimana e poi, ancora, nel weekend, ma sarà la formazione del vortice all'inizio della prossima settimana a richiamare masse d'aria addirittura fredda che determineranno un ulteriore scossone verso il basso dei termometri.Il CALDO avvolge ancora mezza Europa (colori sul rosso), ma ben presto cambierà tutto

Il CALDO avvolge ancora mezza Europa (colori sul rosso), ma ben presto cambierà tutto

La strada pare segnata, quindi. Arriva l'Autunno, quello climatico, visto che per il calendario ci siamo dentro ormai da un po'.

Su questi temi è intervenuto anche Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.ilmeteo.it al quale abbiamo chiesto cosa ne pensa di questo caldo eccezionale.

Io sposo la tesi della ‘Carica dei 101’: siamo ancora a Luglio, l’Estate non è mai finita. Andiamo a festeggiare i cento ed uno giorni del mese di Luglio con temperature ancora una volta eccezionali per il mese di Ottobre, un lunghissimo periodo con valori sopra la media del periodo, quasi costantemente.

Che temperature sono previste nei prossimi giorni?

Le massime si porteranno ancora su valori localmente record, anche se tenderanno a scendere di 1-2°C, nei prossimi 3-4 giorni: il caldo sarà ovviamente benvenuto per prolungare un eventuale periodo di vacanza, ma continuerà purtroppo a sballare il ciclo vegetativo e i bioritmi di flora e fauna, per non parlare del disastro dei ghiacciai alpini in continua fusione.

Quando finirà questo caldo estivo?

Un cambiamento significativo, che potrebbe essere anche repentino ed intenso, è atteso solo dal prossimo weekend, in particolare da Domenica 15 Ottobre; l’Autunno potrebbe bussare alla porta italiana con piogge, temporali e un calo termico di oltre 15°C, ma questa proiezione è da confermare.

Conclusioni?

Viviamo intanto l’Estate dei 101 giorni caldi, almeno fino a Sabato, in seguito prepariamoci al cambio di stagione, dall’ombrellone all’ombrello, dal Luglio al Novembre italiano in poche ore.