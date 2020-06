Meteo: caldo afoso in settimana, temporali e grandinate nel weekend

Meteo, fino a giovedì giornate calde e soleggiate

Un campo di alta pressione a matrice sub-tropicale sta proteggendo il nostro Paese dal maltempo che invece imperversa sul resto d’Europa. Almeno fino a giovedì l’anticiclone garantirà giornate generalmente soleggiata e molto calde, dopo di che subirà un attacco ad opera di un vortice ciclonico in discesa dal Nord Europa.

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che oggi, lunedì, sarà una giornata ancora molto calda e prevalentemente soleggiata. Le temperature saliranno oltre i 30°C al Centro-Nord e toccheranno punte di 35-37°C al Sud, come in Puglia, Basilicata e Sicilia. I temporali saranno frequenti invece sulle Alpi di Lombardia e Triveneto e in qualche caso potrebbero spingersi fin verso le rispettive alte pianure.



Meteo della settimana: temperature alte al Sud, temporali sulle Alpi



Da martedì e fino a giovedì mattina il tempo non muterà, il sole sarà prevalente su gran parte delle regioni e isolati rovesci o brevi temporali interesseranno più che altro i confini alpini. I valori termici massimi aumenteranno ulteriormente al Sud con punte di 40-42°C sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. Le cose cambieranno da giovedì pomeriggio; la pressione comincerà a diminuire al Nord per l’arrivo di aria più fresca che valicando le Alpi genererà un vortice depressionario. Temporali forti scoppieranno sulle Alpi centro-orientali per poi estendersi a tutto il Triveneto e a tutta la Pianura Padana.



Meteo weekend: da venerdì temporali e grandinate



Il team del sito www.iLMeteo.it avverte che venerdì un vortice ciclonico piomberà sull’Italia. Sin dalle prime del giorno rovesci e temporali molto forti, con grandinate e possibili trombe d’aria investiranno le regioni settentrionali per poi portarsi verso quelle centrali nel pomeriggio. Le temperature caleranno bruscamente anche di 10°C rispetto ai giorni precedenti. Nel primo weekend di luglio il maltempo andrà spostandosi verso Sud.