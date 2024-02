Meteo: caldo anomalo, quando finisce? Ora lo sappiamo. Neve dal giorno...

Meteo, ecco quando termina il caldo anomalo sull'Italia. Piogge e neve a partire dal 10-12 febbraio



La tendenza sul medio e lungo periodo inizia a farsi interessante, con un possibile ribaltone entro la metà di Febbraio all'insegna di un ritorno di pioggia e neve, nonché di un clima decisamente più invernale. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

L'ultimo aggiornamento, appena arrivato, mostra una ripresa del flusso perturbato atlantico che potrebbe innescare una serie di perturbazioni dirette dapprima sul centro Europa, e poi anche verso il bacino del Mediterraneo.

Le date da segnare col circoletto rosso sul calendario sono quelle dal 10-12 Febbraio in avanti. Di fatto potrebbe riaprirsi la "Porta Atlantica" dopo lunghe settimane di dominio anticiclonico: in gergo meteorologico questo termine sta a significare che non vi sono ostacoli per le perturbazioni in discesa dall'oceano affinché possano arrivare sul nostro Paese e provocare, di conseguenza, fasi meteo decisamente più movimentate e dinamiche.

L'effetto più diretto sarebbe quello di avere un ritorno di piogge e nevicate (specie in montagna, ma non sono da escludere delle sorprese a bassa quota) dopo tanto tempo su buona parte dell'Italia.

Se tutto fosse confermato, questa situazione rappresenterebbe una sorta di svolta atmosferica, una vera e propria boccata d'ossigeno per l'ambiente in generale: non è normale infatti avere condizioni meteo sempre soleggiate e con pochissime precipitazioni proprio nel cuore dell'Inverno.