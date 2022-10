Meteo, caldo finito. Arriva una valanga di pioggia sull'Italia: ecco quando

Meteo, stop al caldo record. Pioggia in arrivo: la data

Temperature anomale, caldo record, magliette a maniche corte, pantaolonci al ginocchio e occhiali da sole addio. Attrezzatevi di ombrello, anfibi e k-way: (finalmente) la pioggia torna a bagnare la Penisola. Dopo un'estate secca e un principio di autunno anomalo con punte di 25 gradi su molte città italiane, torna un po' di acqua. Parola di Mario Giuliacci, noto colonnello che sul fronte meteo conferma l'arrivo di un ciclone che decreterà una decisa svolta autunnale. Secondo l'esperto già da martedì 1 novembre il clima potrebbe cambiare, con l'arrivo di correnti instabili in grado di provocare uno sblocco atmosferico a livello europeo, portando, così, le prime piogge sulle regioni del Nord Ovest.

Meteo, pioggia non solo al Nord ma anche al Sud: ecco dove

Ma non è tutto. Non si tratterà di un giorno di pioggia isolato: anche giovedì 3 novembre, secondo Giuliacci, le piogge si estenderanno al resto del Nord, accompagnate da nevicate che sulle Alpi che si spingeranno anche a quote basse, in alcune zone perfino sotto i 1500 metri. Mentre venerdì 4 saràò la volta delle regioni centrali e meridionali. Verrà risparmiato, in modo parziale, solo il versante ionico della Penisola. Insomma, la prima perturbazione di novembre è alle porte e bagnerà gran parte della Penisola.