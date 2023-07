Meteo caldo. Sì, ma c'è una novità dell'ultim'ora. Quando cambia tutto

Meteo, attenzione alla seconda parte di luglio. Sorprese in arrivo



Ci aspetta una seconda parte di Luglio movimentata dal punto di vista meteorologico: sono arrivate le proiezioni per le prossime settimane e sono sorprendenti!

Ma andiamo con ordine. Dopo questa fase a dir poco bollente che si protrarrà sostanzialmente per tutta la seconda decade del mese, con temperature ben oltre i 35-40°C su molte delle nostre regioni, qualcosa potrebbe iniziare a muoversi proprio nell'ultima parte di Luglio. Lo spiega il sito www.ilmeteo.it.



Se analizziamo il quadro sinottico generale previsto sul Vecchio Continente, possiamo notare come alle alte latitudini, diciamo tra Isole Britanniche e Scandinavia, siano presenti vaste aree di bassa pressione (cicloni) ricolme di aria fresca e instabile di origine Polare. Più sotto, invece, troviamo l'ormai granitico anticiclone africano, con il suo carico rovente di masse d'aria in arrivo dal Deserto del Sahara.