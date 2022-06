Meteo, Caronte più forte del previsto. 15 giorni con 8 gradi sopra le medie

Meteo, Caronte infiamma l'Italia



Caldo. Caldissimo. Sempre più caldo. Dopo Hannibal e Scipione sta per arrivare il terzo e durissimo anticiclone africano dell’Estate 2022 che da un punto di vista strettamente astronomico inizia oggi: si sta già infatti preparando lui, Caronte.

Caronte - si legge su www.ilmeteo.it - nella letteratura e nel mito è uno dei guardiani dell’inferno dantesco, raffigurato con gli occhi rossi come braci accese ed intento a traghettare le anime.

Per noi che ci avvieremo ad affrontare drammaticamente, è il caso di dirlo, ben 2 settimane tra le più calde di sempre per il mese di Giugno e in assoluto della stagione estiva, Caronte rappresenterà una doppia metafora: da un lato ci trasporterà in un periodo assolutamente caratterizzato da caldo “infernale”, dall’altro ci traghetterà nel cuore dell’Estate, quel periodo appunto a cavallo tra il solstizio del 21-22 Giugno e l’inizio di Luglio, storicamente e climatologicamente tra i più caldi, ovvero il cuore pulsante della stagione.

ATTENZIONE: Caronte sarà peggio del previsto, molto più forte e duraturo. Ci saranno ovunque dai 7 ai 12°C oltre la norma, molte città sperimenteranno almeno fino al 6 Luglio valori di 38°C contro una media del periodo di 27-28°C, ,con i 30-32 che sarebbero già tanti fra Luglio e Agosto. I picchi verranno registrati in Sardegna a Decimomannu la prossima settimana con 44, Siracusa 43, quasi tutta la Puglia a 40, Roma oltre 39 forse 40! Valpadana invivibile con 38 afosi .