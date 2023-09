Meteo, ciclone nel weekend. Piogge e fresco, cambia tutto

Meteo, piogge e temperature in calo

WEEKEND perturbato: tra Sabato 23 e Domenica 24 irromperà l'Autunno con il "ciclone equinoziale".

Prima una doverosa premessa: le stagioni non cambiano mai di punto in bianco. Le fasi di transizione spesso sono caratterizzate da repentini passaggi dal freddo al caldo (o viceversa) con un'alternanza di situazioni che può anche durare per delle settimane (i classici periodi in cui non si sa bene come vestirsi!). Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Questo processo turbolento è noto agli addetti ai lavori e nel gergo meteo con il nome di "ciclone (o tempesta) equinoziale": un appellativo non proprio accademico, ma universalmente accettato e che non dà adito a dubbi. Le precipitazioni, in queste fasi, possono risultare intense e abbondanti, i venti piuttosto vivaci e possono verificarsi addirittura delle pericolose mareggiate.

Il nostro sguardo è rivolto all'inizio dell'Autunno astronomico (quest'anno avverrà Sabato 23 Settembre) quando si formerà una pericolosa configurazione in grado di portare piogge abbondanti, venti di burrasca e anche un deciso calo delle temperature, specie nei valori massimi (fino a 10°C in meno su alcune regioni).

Come spesso accade con questo tipo di ingressi perturbati l'aria fredda provocherà la formazione di un ciclone che si isolerà sui nostri mari provocando una fase di intenso maltempo con precipitazioni importanti, anche a carattere di nubifragio nel corso di Sabato 23, dapprima al Nord, poi in rapida estensione al Centro, alla Campania (rischio nubifragi) e alla Sicilia. Entro la nottata il peggioramento raggiungerà poi anche il Sud peninsulare.

Massima attenzione, infine, alla giornata di Domenica 24 quando il maltempo continuerà ad insistere al Nord Est, su buona parte del Centro-Sud e soprattutto sulla Romagna dove potrebbero cadere fino a 100 mm di pioggia nell'arco di poche ore (equivalenti a 100 litri per metro quadrato).

Discorso completamente diverso invece sul resto del Nord avremo di nuovo stabilità e un ampio soleggiamento grazie alla rimonta dell'alta pressione a partire dai settori occidentali. Insomma un'Italia divisa in due dal punto di vista atmosferico con l'ingresso del ciclone equinoziale che sembra proprio voler portare una decisa ondata di maltempo autunnale.