Meteo, ciclone polare sull'Italia. Neve in pianura. Svolta radicale. La data

Meteo, ciclone polare sull'Italia. Neve e gelo. Meteo



Chi lo avrebbe mai detto di poter vedere ancora certe mappe! Eppure, se il protagonista meteo di questi giorni è il possente e mastodontico anticiclone africano Zeus, dietro le quinte, zitto zitto, il generale Inverno, sembra voler preparare un bello scherzetto (siamo anche in Carnevale) alla primavera che avanza. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Ma veniamo ai fatti. L'ultimo aggiornamento del modello americano (GFS) interrompe bruscamente l'egemonia dell'anticiclone Zeus a partire dal 7 Febbraio. In questa data infatti l'alta pressione tenderebbe a salire di latitudine fino a raggiungere il Polo Nord e da qui scenderebbero correnti gelide che in poco tempo entrerebbero nel Mar Mediterraneo dalla Valle del Rodano (Francia sudorientale).Con questa configurazione si formerebbe addirittura un ciclone, continuamente alimentato dall'aria polare. Con il repentino crollo delle temperature, le precipitazioni a questo punto assumerebbero carattere nevoso fino in pianura, soprattutto al Nordovest.

Come sempre diciamo, la tendenza a lungo termine, è da prendere con le dovute cautele in quanto la percentuale di realizzazione di questo impianto atmosferico, data la distanza temporale, è molto bassa. Ma sembrerebbe che Febbraio possa riservarci molte sorprese.