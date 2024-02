Meteo, ciclone sull'Italia. Addio caldo. Piogge forti e neve. Dove e quando

Meteo, ciclone sull'Italia. Tre giorni di maltempo sull'Italia, attenzione a domenica 11 febbraio. Svolta radicale e fine del dominio dell'anticiclone africano



L'abbiamo chiamato Pulcinella, visto il periodo di Carnevale, il ciclone che nei prossimi giorni provocherà un severo peggioramento del tempo: sì perché torneranno piogge, vento e neve sull'Italia. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

SITUAZIONE L'alta pressione che ormai da diversi giorni avvolge l'Italia, garantendo un tempo stabile e un clima fin troppo mite per la stagione, ha i giorni contati ed è destinata ad abdicare. Ciò sarà dovuto alla discesa di un profondo vortice ciclonico proveniente dal Nord Europa, il quale trascinerà verso il Bel Paese un'intensa perturbazione che darà luogo alla formazione di un secondo vortice, proprio sul bacino del Mediterraneo.

PREVISIONI PROSSIMI GIORNI Le prime piogge arriveranno sul nostro Paese nella notte tra Giovedì 8 e Venerdì 9 Febbraio, interessando dapprima il Nordovest e poi, entro la serata di Venerdì, anche il resto del Nord. Tuttavia, l'arrivo vero e proprio del ciclone Pulcinella è previsto per Sabato 10 Febbraio: saranno soprattutto le regioni del Centro-Nord a dover fare i conti con forti piogge e nevicate sui rilievi, sebbene a quote relativamente elevate, a causa di temperature che risulteranno ancora piuttosto miti, dal momento che il vortice sarà accompagnato da un rinforzo dei caldi venti di Scirocco.Nel corso della giornata il maltempo si estenderà poi velocemente anche alle regioni meridionali.

ATTENZIONE A DOMENICA 11 Un occhio di riguardo lo merita la giornata clou di Carnevale, Domenica 11 febbraio, in quanto le previsioni non indicano miglioramenti. Al contrario, è previsto un ulteriore approfondimento ciclone Pulcinella pronto a mantenere condizioni di forte instabilità atmosferica su tutto il territorio nazionale, eccezion fatta per alcuni tratti del versante adriatico dove il tempo risulterà più asciutto.Va sottolineato che continueranno a soffiare miti venti di Scirocco e di Libeccio, i quali contribuiranno a mantenere un clima ancora molto mite per il periodo. Solo da Lunedì 12 Febbraio si cominceranno a notare timidi segnali di miglioramento, a partire dal Nord.