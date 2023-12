Meteo, ciclone sull'Italia. Al Nord Neve, piogge forti al Centro-Sud

Meteo weekend, grandi novità



Weekend: ci sono grosse novità meteo per Sabato 9 e Domenica 10 Dicembre! Già dalla giornata di Venerdì 8 Dicembre sul mar Mediterraneo si formerà un pericoloso ciclone che darà il via ad una fase instabile, dalle caratteristiche prettamente invernali su buona parte dell'Italia, con neve al Nord Ovest e nubifragi al Centro-Sud. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

L'influenza di questa area depressionaria si farà sentire anche per tutta la giornata di Sabato 9 Dicembre quando avremo ancora un'elevata probabilità di rovesci sulle regioni del Sud e sulle due Isole Maggiori: massima attenzione, in particolare, su Sardegna, Campania, Calabria e Sicilia. Vista l'energia potenziale in gioco ancora piuttosto elevata (fatto anomalo per essere ormai a Dicembre) dovuta ai mari ancora con temperature oltre le medie e gli intensi contrasti tra correnti diverse, non escludiamo il rischio di veri e propri nubifragi. Andrà meglio al Nord, ma attenzione perché qualche nevicata potrebbe interessare l'arco alpino di confine, fino a quote bassissime.

Domenica 10 Dicembre il ciclone si allontanerà rapidamente dall'Italia con le ultime piogge che potranno interessare solamente Sicilia e Calabria, prima di un miglioramento atteso anche qui già dal pomeriggio. Al posto del maltempo avanzerà un campo di alta pressione da Sud Ovest (con contributi africani) che garantirà una maggiore stabilità atmosferica con più sole su buona parte dei settori. Insomma, si prefigura l'ennesima svolta sul fronte meteo che potrebbe accompagnarci almeno fino alla metà di Dicembre.