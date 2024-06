Meteo, colpo di scena. Il caldo non dura. Violenti temporali. Quando e dove

C'è un nuovo colpo di scena nelle previsioni per la prossima settimana, anzi due: l'Italia sarà divisa se da una parte avremo temporali, anche violenti e con rischio di grandine, dall'altra ci sarà il caldo africano, con valori ad oltre 38°C. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Europeo, già da Lunedì 10 Giugno una profonda depressione, sospinta da correnti polari, attraverserà rapidamente l'Europa centro-settentrionale, per tuffarsi poi nel bacino del Mediterraneo direttamente dalla Porta del Rodano.

A causa dell'ingresso irruento dell'aria instabile in quota non si potranno escludere fenomeni estremi a livello locale, come nubifragi e grandinate, visti i forti contrasti che si verranno a creare proprio sul nostro Paese. In particolare con questo tipo di configurazione saranno le regioni del Nord a maggiore rischio di precipitazioni, con cumulate di pioggia fino ad oltre 100 mm (l'equivalente di tutta la pioggia del mese concentrata però in poche ore!); questo potrebbe dar luogo a locali allagamenti o frane lungo i versanti un po' come abbiamo visto nelle ultime settimane.

Queste condizioni avverse ci terranno verosimilmente compagnia per buona parte della settimana: tra Mercoledì 12 e Giovedì 13 Giugno è atteso infatti il passaggio di un secondo fronte temporalesco, con la possibilità, a più riprese, di forti temporali.Rischio forti temporali e grandine al Nord; caldo estremo al Centro Sud e Isole Maggiori

Attenzione però, non ci sarà solo maltempo: a causa della rotazione antioraria delle correnti attorno al minimo depressionario, ci aspettiamo la contemporanea risalita di una massa d'aria molto calda di origine sub-tropicale, direttamente dal deserto del Sahara, che in seno all'anticiclone africano Scipione si espanderà su tutte le nostre regioni centro-meridionali. Su questi settori sono previste temperature di gran lunga superiori alle medie del periodo con punte massime fin verso i 38-40°C su Sicilia, Calabria e Puglia. La mappa qui sotto mette bene in evidenza le temperature massime previste con valori estremi su molte regioni.Temperature massime previste per Lunedì 10 Giugno: picchi a 40°C al Sud e in Sicilia

L’Italia si ritroverà dunque spaccata a metà sul fronte meteorologico a causa dei grandi movimenti in atto a livello emisferico: il Nord subirà l’ennesima forte ondata di maltempo di questo ultimo periodo, mentre il Centro-Sud vivrà giornate pienamente estive e molto calde.