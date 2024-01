Meteo: colpo di scena nel weekend. Un colpo di scena gelido

Meteo weekend: gelo sull'Italia



E' in arrivo un weekend davvero freddo! E' questa la conferma appena arrivata in vista del prossimo fine settimana, e attenzione: da Domenica 14 è atteso un nuovo colpo di scena. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Ebbene, dopo il passaggio del ciclone e l'arrivo dell'aria fredda attesa nel corso di questa settimana, da Sabato 13 Gennaio affluirà altra aria gelida di origine Artica che provocherà un ulteriore crollo dei valori termici, specie al Nordovest. La colonnina di mercurio, su alcune zone, potrebbe infatti mantenersi intorno allo zero anche durante il giorno, in particolare su Piemonte e Lombardia; altrove farà molto freddo, con valori in qualche caso sotto lo zero e con estese gelate di notte e al primo mattino.

Nel contempo, grazie alla rimonta dell'alta pressione avremo una maggiore stabilità atmosferica con più sole, anche se non escludiamo il ritorno delle nebbie al Nord e nelle vallate del Centro.

Domenica 14 Gennaio l'ingresso di aria più instabile favorirà la formazione di un minimo depressionario sul mar Tirreno, ecco servito il nuovo colpo di scena, il quale provocherà un aumento della nuvolosità, con il rischio pure di piovaschi su Toscana, Lazio, Campania e Calabria, alternati comunque ad ampie fasi soleggiate. Su questi settori soffieranno venti piuttosto tesi di Maestrale e Ponente, che spazzeranno le coste e che acuiranno la sensazione di freddo. Più sole, invece, sul resto dell'Italia, ancora con la possibilità di nebbie sulle pianure del Nord. Le precipitazioni sulle regioni centrali tenderanno a intensificarsi a partire dalla sera e poi notte.Precipitazioni previste per Sabato 13 Gennaio

In definitiva, nonostante una maggiore stabilità su buona parte dell'Italia, qualche insidia ci sarà e le temperature sono destinate a mantenersi pienamente invernali, soprattutto se pensiamo al periodo molto mite che abbiamo vissuto in questa prima parte di Inverno.