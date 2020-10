Meteo: dopo la pioggia torna il sole. Ecco quanto durerà il bel tempo

Meteo settimana: per un po' sperimenteremo un clima con temperature miti e soleggiato. In alcune Regioni il tempo sarà più piacevole che in altre

Dopo giorni di piogge, nubifragi, bombe d'acqua e allerte meteo sembra che il clima ci abbia finalmente regalato un po' di tregua. Ci aspettano infatti alcuni giorni con temperature gradevoli e cielo terso come non succedeva da diverso tempo. Si può dire che stiamo vivendo la cosiddetta "ottobrata". Per trovare un clima simile bisogna risalire ai primi decenni del XX secolo quando a Roma, grazie a un periodo molto mite caratterizzato dalla presenza dell’alta pressione, si organizzavano gite domenicali nel mese di ottobre (ma inizialmente anche al giovedì).

Meteo settimana: temperature sotto la media ma ci aspettano giorni di sole

Ebbene, il clima mite sarà la peculiarità del tempo di questa settimana. Il team di Meteo.it comunica che nei prossimi sette giorni un moderato campo di alta pressione proverà a riportare il bel tempo sul nostro Paese. A parte qualche pioggia attesa nella giornata di mercoledì soprattutto al Centro-Sud, il bel tempo sarà prevalente sul resto delle regioni. Grazie al maggior soleggiamento le temperature non potranno che salire. Anche se i valori massimi rimarranno un po’ sotto la media di giorno si farà sentire un clima davvero gradevole per il periodo. Le regioni che godranno maggiormente di questa ottobrata saranno quelle centrali e meridionali con valori massimi fino a 25°C al Centro-Sud (Roma, Firenze, Ancona, Pescara, Bari, Napoli) e fino a 27-28°C in Sicilia. Al Nord i valori massimi, nonostante la presenza del sole, non supereranno i 22°C al Nordovest e 24°C al Nordest.

Meteo settimana: il clima in tutta la Penisola

Lunedì 5 ottobre. Al nord: ultime piogge all’estremo nordest, più asciutto altrove. Al centro: ultima instabilità al mattino. Al sud: asciutto, ma con molte nubi.

Martedì 6 ottobre. Al nord: qualche piovasco sui rilievi, sole altrove. Al centro: piogge in arrivo sull’alta Toscana, tutto sole altrove. Al sud: soleggiato.

Mercoledì 7 ottobre. Al nord: piogge sul Friuli Venezia Giulia, più sole altrove. Al centro: peggiora dalla Toscana verso il resto delle regioni con temporali. Al sud: peggiora su Campania, Puglia e Calabria.

Da giovedì, più sole su tutte le regioni almeno fino a sabato.