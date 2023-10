Meteo, dov'è finito il fresco? Ecco quando arriverà. La data

Temperature previste a Milano: grande differenza tra giorno e notte

Che strano Autunno! Non si sa più come vestirsi, fa fresco al mattino e poi tanto caldo di giorno come se fossimo in Estate; ma quando arriverà il vero freddo tipico di questa stagione?

Andiamo con ordine. Nei prossimi giorni a causa delle particolari condizioni meteo su alcune aree del nostro Paese continueremo a registrare una grande differenza di temperatura tra il giorno e la notte, anche di 20°C. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

La persistente presenza di una robusta area anticiclonica favorirà un clima favorevole alle cosiddette escursioni termiche che avvengono all'interno della stessa giornata. Il cielo sereno favorisce infatti il fenomeno dell’irraggiamento notturno ovvero una rapida dispersione verso l'atmosfera del calore accumulato dalla terra durante il giorno. Gioco forza, i termometri si raffreddano più velocemente durante la notte, mentre con il sorgere del sole, l’intensa radiazione solare e l'assenza di nubi regalano ore di clima molto mite, quasi estivo, con apice in corrispondenza delle ore centrali della giornata e al primo pomeriggio.



Le maggiori escursioni termiche si verificheranno nei prossimi giorni nelle aree di pianura e nelle vallate più interne. La terraferma è infatti l'habitat più consono a questo genere di fenomeno, per via della maggiore conduzione del calore da parte del terreno rispetto ai nostri mari.

Insomma, non ci sarà da stupirsi se anche per gran parte della nuova settimana registreremo queste forti escursioni termiche tra il giorno e la notte, con temperature minime di 12-14°C sulle pianure del Nord e nelle vallate più interne del centro, contrapposte a picchi massimi localmente superiori ai 29-30°C come accadrà nei fondivalle del Trentino Alto Adige, in alcune località della Val Padana, ma anche nelle aree più interne del Centro e delle due Isole Maggiori. Temperature previste a Milano: grande differenza tra giorno e notte.

E il freddo autunnale? Fino a quando sullo scacchiere continuerà a dominare il campo di alta pressione anche le temperature si manterranno stazionare senza alcuna variazione, se non per pochi giorni e in zone localizzate (da Giovedì 5 calo termico su Nord Est e settori adriatici). Per una svolta vera e propria dovremo attendere molto probabilmente almeno fino alla metà del mese quando l'Autunno potrebbe tornare ad alzare la voce portando oltre a piogge battenti (massima attenzione agli eventi meteo estremi a causa del calore accumulato) anche il primo fresco di stagione.