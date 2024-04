Meteo: final warming! Attacco finale dal Polo Nord: le conseguenze

Prima dell’arrivo del caldo anomalo dell’Aprile 2024 soprannominato AprilGiugno, nei prossimi giorni si verificherà un potente final warming sopra al Polo Nord: si tratta di un anomalo riscaldamento della stratosfera che provocherà la frantumazione del Vortice Polare in più parti. Queste tipo di dinamiche sono in grado di stravolgere il clima in breve tempo, con effetti anche sul nostro Paese. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

È possibile che il prossimo evento di riscaldamento stratosferico possa essere di fatto un riscaldamento stratosferico finale (Final Stratwarming), noto anche come grande riscaldamento stratosferico improvviso finale (major final warming, MFW).

Di cosa si tratta? Nel concreto è come una sorta di passaggio della stratosfera in "modalità estiva", ovvero quella situazione per cui il Vortice Polare si dissipa e si sviluppano le easterlies (i venti con moto retrogrado, da est verso ovest, lungo la circonferenza del pianeta, sopra i 5 Km di altitudine, alle medie-alte latitudini, che persistono fino a fine Agosto/inizio Settembre quando il vortice torna ad approfondirsi).

Si tratta dunque di un normale "decadimento stagionale", più semplicemente dovuto alle implicazioni termodinamiche, ovvero come conseguenza della radiazione solare che ritorna e riscalda la regione polare.

Tutto ciò si traduce in un intenso riscaldamento della stratosfera terrestre, proprio sopra la regione artica, nell'ordine anche di 40°C nel giro di pochissimi giorni. Tale riscaldamento, una volta attivatosi, tende gradualmente a espandersi verso l'alta troposfera, con ripercussioni poi sul Vortice Polare: il settore troposferico immediatamente inferiore, infatti, viene costretto a deformarsi (dislocazione del vortice polare) o addirittura a suddividersi in 2-3 minimi distinti (SPLIT del vortice polare, rottura), i quali poi viaggiano in parte verso le medie latitudini, provocando ondate di freddo fin nel cuore del Vecchio Continente e quindi anche sul nostro Paese.

EFFETTI in ITALIA - Un nuovo flusso di aria molto instabile di origine Atlantica potrebbe provocare precipitazioni anche a carattere temporalesco specie sulle regioni del Centro Nord. Ma la durata di questo fenomeno sarà brevissima, infatti subito dopo arriverà il caldo anomalo.

Sarà duque solo un breve shock prima di AprilGiugno, l’Aprile 2024 che sa già di Giugno.