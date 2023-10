Meteo, freddo autunnale. Ecco quando arriva, manca poco. Sarà gelo

Meteo, freddo autunnale imminente

Passano i giorni, la stagione avanza, ma dell'Autunno ancora nessuna traccia. Secondo l'autorevole Centro Europeo, tuttavia, ci sarebbe una data di arrivo del primo vero fresco autunnale.

Eccezion fatta per le temperature notturne e del primissimo mattino, che si mantengono abbastanza frizzanti, specie al Centro-Nord, durante il giorno pare di essere ancora in pieno Agosto, altro che in Ottobre. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Un robusto campo di alta pressione a matrice africana continua a dominare lo scenario meteo-climatico praticamente su tutta l'Italia. Un piccolo strappo nell'alta pressione favorirà una lieve flessione dei termometri solo nel corso di Mercoledì 4 Ottobre al Nord, ma si tratterà di un fuoco di paglia visto che già da Giovedì 5 le cose torneranno come prima e lo strappo si ricucirà.Situazione sinottica

Nel medio termine non si intravedono poi cambiamenti di sorta nella circolazione generale. Anzi, nei prossimi giorni le colonnine di mercurio guadagneranno ulteriori punti, soprattutto a partire dal weekend.

Ma quando arriverà allora il primo vero fresco autunnale? Secondo il Centro Europeo, con fresca sede italiana, a Bologna, per vedere i primi segnali di un cambiamento nella circolazione generale bisognerà attendere quanto meno la metà di Ottobre, quando dal Nord Europa potrebbe scendere verso l'Italia un profondo vortice ciclonico in grado di provocare un ribaltone.



Se ciò dovesse essere confermato si aprirebbe un corridoio per il transito delle fresche e instabili correnti atlantiche, pronte a proiettarci verso un contesto decisamente autunnale.

Siamo tuttavia ancora nell'ambito delle ipotesi vista la distanza in sede previsionale e come capita spesso in questo genere di situazioni siamo obbligati ad attendere nuovi aggiornamenti prima di sciogliere la prognosi.