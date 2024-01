Meteo: freddo intenso sull'Italia. Neve (non solo in montagna): ecco dove

Meteo settimana prossima: freddo sull'Italia con crollo delle temperature. Inverno "vero"



Confermata l'irruzione di aria artica sull'Italia nel corso della nuova settimana. Una vera e propria svolta che avrà delle conseguenze importanti su molte delle nostre regioni, tra freddo, vento forte, piogge e anche la neve, con fiocchi fino a bassissima quota. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Vediamo più nel dettaglio cosa ci riserva il quadro meteorologico per i prossimi giorni.Lunedì 8 Gennaio sarà caratterizzato dalle ultime precipitazioni e rovesci temporaleschi al Centro-Sud e in Sicilia, dovuti al ciclone che ha portato notevoli piogge in questi giorni e che si sposterà verso Sud-Est all'inizio della settimana. Sarà sostituito da correnti di aria molto fredda provenienti dal Nord Europa, di origine artica, che porteranno venti di Bora e di Grecale, in particolare nelle regioni del Centro-Nord. Di conseguenza, le temperature subiranno un netto calo, portandosi al di sotto delle medie stagionali, un cambiamento avvertibile dopo un periodo prolungato di clima mite, che ci aveva quasi fatto dimenticare di essere in pieno inverno. L'atmosfera rimarrà instabile, con elevato rischio di precipitazioni.È opportuno prestare attenzione tra Martedì 9 e Mercoledì 10 Gennaio, poiché non si esclude la possibilità di nevicate fino a quote prossime alla pianura, in particolare sul Piemonte e nell'interno ligure. Nel resto del Centro-Sud, in particolare lungo il lato tirrenico, si prevedono ancora temporali e forti venti lungo le coste, a causa di una vasta area ciclonica che rimarrà stazionaria sul Mediterraneo almeno fino a Giovedì 11 Gennaio. Sono previste nevicate sugli Appennini oltre i 1300/1400 metri, con possibili bufere date le forti correnti di vento.

Sebbene manchi ancora qualche giorno, come sempre in questi casi, si raccomanda prudenza. Le sorprese legate a nevicate e maltempo potrebbero estendersi a molte più regioni di quanto previsto. Tutto dipenderà dalle possibili variazioni nel movimento del vortice ciclonico e dall'intensità dell'aria fredda di origine artica in arrivo sull'Italia.