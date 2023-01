Meteo, freddo sull'Italia? Sì, e sarà polare con tanta neve. Ecco quando

Meteo, freddo sull'Italia. Non subito, ma arriverà...



Perché il freddo non è ancora arrivato sull'Italia? Cerchiamo di capirne la ragione e se ci sono segnali di un suo imminente arrivo. Lo spiega bene un articolo de www.ilmeteo.it.

Sul nostro Paese, una reiterata presenza anticiclonica a matrice africana continua a dispensare tanta stabilità atmosferica. E' questa la ragione per la quale il grande freddo rimane ancora relegato alle zone più settentrionali del Vecchio Continente. Da noi, invece, nemmeno l'ombra: basti pensare che su alcune regioni stiamo anzi registrando un caldo fuori stagione, con temperature eccezionali per il periodo. Insomma, poter passeggiare all'aria aperta in manica di camicia ai primi giorni di Gennaio non è certo cosa di tutti i giorni.

Cerchiamo allora di capire cosa succederà nel prossimo futuro e soprattutto se ci sono segnali di un cambiamento. Sul fronte termico non sono attesi grossi scossoni almeno fino alla prima parte del weekend, con l'alta pressione che manterrà condizioni climatiche praticamente invariate.

Nella cartina qui sotto vi mostriamo le temperature massime previste per Sabato 7 Gennaio, ancora molto miti su gran parte del nostro Paese: nelle aree colorate in rosso/arancione i valori termici oscilleranno tra i 18 e i 22°C, mentre risulteranno inferiori nelle aree evidenziate in giallo e verde.Le temperature massime previste per Sabato 7 GennaioTra Domenica 8 e Lunedì 9 l'anticiclone subirà una parziale erosione, quel che basta per lasciare aperto un corridoio ad un'importante perturbazione atlantica che attraverserà il Paese da Nord a Sud. Per i termometri potrebbe essere questa una prima ghiotta occasione per perdere qualche punticino e invece ci penseranno i venti miti da Scirocco e Libeccio ad eludere gli effetti del maltempo sul fronte termico. Insomma, ancora nulla di fatto!

Dopo questa breve parentesi di maltempo, l'alta pressione potrebbe addirittura tornare nuovamente protagonista per alcuni giorni. Da segnalare solo un moderato calo delle temperature minime in questo frangente al Centro-Nord, per effetto di una maggior apertura dei cieli e anche ad un rinforzo dei venti di Maestrale.Ma quando potrebbe cambiare qualcosa? Per un più radicale cambiamento sul fronte climatico bisognerà molto probabilmente attendere dopo la terza decade del mese, diciamo intorno al 22/23 di Gennaio, quando potrebbe giungere dal Nord Europa il grande freddo in direzione del mare nostrum. Si tratterebbe davvero di una svolta invernale con temperature pronte a scendere di parecchi gradi e con valori anche sotto la media del periodo.Siamo tuttavia ancora nell'ambito delle ipotesi, soprattutto per via della distanza in sede previsionale, ma anche perché non tutti i centri di calcolo sono concordi su questa ipotesi.