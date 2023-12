Meteo: freddo! Sì, torna presto. Con pioggia e neve. Ecco quando e dove

Meteo: freddo per Capodanno



Se per Natale la situazione meteo climatica è risultata del tutto stabile, proprio a cavallo del Capodanno un vortice ciclonico proveniente dal Nord Europa potrebbe guastare il tempo. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Attualmente, gran parte del Paese beneficia dell'ingombrante presenza di una vasta struttura anticiclonica. Ciò nonostante, alcune aree del Paese non godono di un tempo completamente tranquillo. Tra queste, soprattutto la Valle Padana e molte aree del Centro, in particolare il versante tirrenico, vede la formazione nebbie e nubi basse, tipiche peraltro delle alte pressioni invernali.

La nostra attenzione, tuttavia, si concentra su ciò che potrebbe accadere proprio a cavallo del Capodanno. Un vortice ciclonico, in discesa dal Nord Europa, potrebbe verosimilmente essere foriero di una minacciosa perturbazione atlantica in arrivo fin verso le nostre latitudini: ciò potrebbe notevolmente cambiare le prospettive meteorologiche. Utilizziamo il condizionale perché la traiettoria della perturbazione non è ancora del tutto chiara, rendendo ancora incerta la previsione .Secondo gli ultimi aggiornamenti, la perturbazione dovrebbe attraversare rapidamente il Paese da Ovest verso Est, in particolare tra Lunedì 1 e Martedì 2 Gennaio 2024 coinvolgendo principalmente le nostre regioni settentrionali e, in misura minore, quelle del Centro.Per quanto riguarda le temperature, ci sono conferme in merito all'arrivo di masse d'aria più fredde che contribuiranno a riportare i valori termici più vicini alla media del periodo, a prescindere dalla traiettoria che prenderà la perturbazione.

Sul tema è intervenuto anche Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, al quale abbiamo chiesto quando è prevista una svolta. Ancora quattro giorni in compagnia dell’anticiclone di Natale, una vasta area di aria stabile e calda che sta proteggendo molti Stati europei, soprattutto meridionali e poi potrebbe arrivare una perturbazione atlantica pilotata dal ciclone di Capodanno.

Cosa succederà fino all’arrivo del ciclone? Fino a Venerdì 29 le giornate saranno una fotocopia dell’altra. Infatti la stasi atmosferica al Nord provocherà la formazione di nebbie diffuse e spesso persistenti per tutto il giorno sulle zone pianeggianti e localmente anche sulle vallate alpine e prealpine. Al Centro saranno le nubi basse a interessare le regioni tirreniche e l’Umbria mentre il sole sarà più prevalente sui settori adriatici e in Sardegna. Al Sud il tempo sarà più soleggiato anche se anche qui non mancheranno nubi basse sulle coste tirreniche e sul Salento, ma soprattutto al mattino. Sotto il profilo termico non ci saranno scossoni, infatti il clima sarà piacevole ove soleggiato con 14-16°C di giorno, attorno ai 7-9°C dove non ci sarà il sole.

E poi potrebbe cambiare tutto, giusto? Da Sabato 30 Dicembre quando una perturbazione atlantica dalla Francia si dovrebbe tuffare sul Mediterraneo provocando un rapido peggioramento del tempo con piogge al Nord e al Centro e in spostamento verso il Sud. La perturbazione sarà collegata a un ciclone che si posizionerà sul Mar Tirreno e potrebbe condizionare il tempo sull’Italia dal giorno di Capodanno Oltre alle piogge tornerebbe addirittura la neve sulle Alpi.