Meteo, fresco con crollo di 10 gradi delle temperature (ma non per tutti)

E' confermato. Nei prossimi giorni le temperature sono destinate ad un vero e proprio tracollo. E successivamente ci attende un colpo di scena: lo ha decretato l'ultimo aggiornamento, appena arrivato.

Gran parte dei mesi di Luglio e Agosto, nonché questi primissimi giorni di Settembre hanno visto il dominio dell'anticiclone africano, una gigantesca bolla d'aria rovente, capace di infastidire anche i più accaniti amanti del solleone, con il suo carico estremo di caldo e afa.

Ora però le cose stanno per cambiare e assaporeremo i primi segnali autunnali, dal punto di vista meteorologico, ma soprattutto da quello termico, in quanto le temperature subiranno un brusco crollo.

Insomma, siamo alla vigilia della prima vera rottura dell'Estate.

I valori termici subiranno un primo forte scossone Giovedì 5 Settembre, quando un severo peggioramento del tempo interesserà soprattutto le regioni del Centro e del Nord, mentre solo marginalmente quelle meridionali. I termometri potranno perdere anche oltre 10°C in queste regioni, dove avremo un fresco praticamente autunnale che si percepirà maggiormente nelle aree dove il maltempo colpirà in misura più marcata.

Passata la tempesta, già da Venerdì 6 Settembre tornerà gradualmente tranquilla, con le temperature che subito risaliranno, tuttavia senza raggiungere i livelli dei giorni scorsi.

Attenzione però ad un colpo di scena. Se fino a qualche giorno fa si pensava che dopo il transito del ciclone potesse tornare un po' di caldo, da Domenica 8 Settembre le colonnine di mercurio torneranno a crollare a causa di un secondo peggioramento, che colpirà prima le regioni del Nord e poi quelle del Centro.

Ci sarà un'eccezione: se al Centro-Nord le temperature scenderanno all'improvviso, masse d'aria bollente, richiamate proprio dal ciclone in arrivo, investiranno il Sud, dove sembrerà di essere ancora in piena Estate, con punte di temperatura che potrebbero addirittura sfiorare i 40°C in Sicilia.

Tuttavia, sarà solo una questione di tempo in quanto le cose sono destinate a cambiare anche sulle nostre regioni meridionali, in particolare nel corso della prossima settimana.