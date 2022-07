Meteo, temperature giù di 10-15 gradi. Addio al caldo. C'è la data: tra poco

Meteo, clamorosa svolta dal Nord Europa e il caldo africano se ne va



Meteo, fine del caldo e arrivo del fresco con crollo delle temperature. C'è la data, ufficiale!



Per la gioia di chi sta soffrendo e soffrirà il caldo dell’anticiclone africano Caronte, giunge un colpo di scena inatteso da parte delle elaborazioni matematiche: il ciclone Circe - scrive www.ilmeteo.it - scenderà da nord diretto verso i Balcani e farà la magia anche in Italia. Piogge e tracollo di 10-15°C in poche ore. Data Prevista: 7 Luglio.