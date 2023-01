Meteo, il freddo è già finito: arriva l'anticiclone

Meteo, il freddo è già finito

Condizioni meteo in deciso miglioramento in questi ultimi giorni di gennaio sull'Italia grazie alla progressiva rimonta di un campo di alta pressione da ovest. Sono le previsioni del Centro Meteo Italiano che mostrano ancora temperature in media ma con un possibile ulteriore rialzo a partire dal primo weekend del mese.

Correnti fredde scenderanno ancora tra l'Europa orientale e i Balcani interessando marginalmente la nostra Penisola dove le temperature risulteranno in media o poco al di sotto. Diffuse gelate notturne anche in pianura nei prossimi giorni a causa delle inversioni termiche. Il robusto anticiclone presente sull'Atlantico spingerà sempre più verso l'Europa occidentale e anche l'inizio di febbraio potrebbe vedere condizioni meteo generalmente asciutte sull'Italia.

Previsioni meteo per oggi:

Al Nord: Nubi sparse e schiarite per gran parte della giornata sulle regioni settentrionali dove avremo condizioni di tempo asciutto sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione nelle ore serali con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque.

Al Centro: Tempo stabile su tutte le regioni del Centro sia al mattino che al pomeriggio con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi per addensamenti in transito. Nessuna variazione in serata con ampi spazi di sereno ovunque.

Al Sud e sulle Isole: Nuvolosità in transito alternata a schiarite sulle regioni meridionali sia al mattino che al pomeriggio ma con tempo asciutto. Tra la sera e la notte locali piogge su Molise e Calabria, asciutto altrove con nubi sparse e schiarite. Temperature minime in rialzo al Nord e in calo al Centro-Sud, massime stazionarie o in generale aumento ovunque.

Previsioni meteo per domani:

Al Nord: Cieli sereni al mattino, mentre al pomeriggio avremo qualche innocuo addensamento. In serata atteso un aumento della nuvolosità su tutti i settori, con isolate nevicate sulle Alpi centrali dai 700 metri.

Al Centro: Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli del tutto soleggiati. In serata non sono attese variazioni di rilievo, con nuvolosità irregolare attesa sulle Marche; copertura nuvolosa in aumento nelle ore notturne.

Al Sud e sulle Isole Al mattino isolate precipitazioni tra Calabria, Sicilia e Sardegna, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio tempo asciutto con cieli per lo più soleggiati; variabile sulle Isole Maggiori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità. Temperature minime e massime in generale rialzo.