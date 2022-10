Meteo inverno choc, neve a Milano e non solo. Gelo come mai accaduto prima

Meteo inverno 2022-2023, El Niño porterà gelo e neve



Il prossimo inverno che potrebbe essere influenzato da una particolare condizione che si verifica in pieno Oceano Pacifico, a migliaia di chilometri dall'Europa e dall'Italia. Stiamo parlando - spiega www.ilmeteo.it - del fenomeno climatico denominato "El Niño": un fenomeno che riguarda una superficie vastissima dell'Oceano Pacifico e che può avere delle conseguenze generali, anche pesanti, sul clima terrestre.Basti pensare all'ultimo episodio intenso de El Niño, quello del 2015/2016, con le acque oceaniche che superavano anche di +3°C la norma: questa enorme quantità di calore è stata poi ceduta all'atmosfera, il che ha provocato un aumento della temperatura terrestre e anomalie climatiche quasi in ogni parte del Mondo. Qualcuno ricorderà i valori caldissimi dell’Estate 2015, passata alla storia poi come la terza più calda in Italia da quando si registrano le temperature.

La NOAA, l'agenzia Statunitense che si occupa di dinamiche oceaniche ed atmosferiche, ha appena annunciato che le acqua superficiali dell'Oceano Pacifico dopo un periodo di raffreddamento (che prende il nome di "la Niña), dovrebbero iniziare a scaldarsi con l'inizio del 2023, influenzando anche parte del prossimo Inverno.Questo genere di anomalia rappresenta un fatto del tutto naturale legato a cause sia atmosferiche (Alte Pressioni, forza degli venti Alisei etc), sia di correnti oceaniche. Storicamente ha una ricorrenza periodica di circa 3/5 anni anche se si sta registrando con una frequenza sempre maggiore e con effetti più incisivi e catastrofici.Tra le cause, secondo gli ultimi studi nel campo della climatologia (IPPC), giocherebbe un ruolo fondamentale l’aumento delle temperature legate al riscaldamento climatico in atto, nonché la volubilità delle stagioni alle medie latitudini. Quindi anche in Italia.

El Niño potrebbe avere un effetto anche sul clima europeo . Saranno possibili dunque eccessi, con periodi eccezionalmente miti seguiti da ondate di gelo sul Vecchio Continente: molto dipenderà ovviamente dal comportamento del Vortice Polare che proprio nelle prossime settimane inizierà a formarsi al di sopra del Polo Nord. Insomma ci sono tanti ingredienti e figure meteorologiche in gioco e sicuramente non mancheranno le sorprese per una stagione che si preannuncia scoppiettante, pure con la Neve in Europa e anche Italia.Le premesse ci sono tutte.