Meteo, inverno alla riscossa. Svolta con freddo polare e neve in Italia

Meteo, confermato il freddo sull'Italia. E c'è la data



E' confermato l'arrivo del freddo invernale nei prossimi giorni e ora c'è anche una data.

Sono in atto grandi manovre a nord del nostro Paese, dove l'inverno si sta facendo sempre più invadente con il suo carico di fredde perturbazioni e temperature decisamente più gelide rispetto al mare nostrum.Sul bacino del Mediterrano, infatti, l'alta pressione imperterrita nella sua azione e giocoforza il grande freddo alle nostre latitudini non è praticamente mai arrivato, cosicché tutto il nostro Paese continua a registrare un contesto termico ben lontano dagli standard climatici di Gennaio.

Ma all'orizzonte - si legge sul sito internet www.ilmeteo.it - ci sono novità destinate a portare, nei prossimi giorni, ad una vera e propria svolta invernale anche in Italia. Intanto, per le prossime 48/72 ore non ci saranno grossi scossoni e dunque fino a gran parte del weekend le temperature non faranno registrare differenze particolarmente degne di nota. L'unica flebile eccezione sarà rappresentata dal Nord, ma solo per quanto riguarda le temperature minime che stanno assumendo sulle regioni settentrionali caratteristiche più consone al calendario, complici i cieli sereni.

La nostra attenzione si concentra su quanto accadrà durante la prossima settimana quando il flusso freddo nord-atlantico comincerà a spingersi verso le nostre latitudini, decretando un ribaltone climatico in senso invernale. Un primo seppur modesto cambiamento è atteso in realtà già da Domenica 15 Gennaio quando masse d'aria sempre più fresche inizieranno a penetrare gradualmente in Italia.Ma un cospicuo raffreddamento lo percepiremo soprattutto a partire dalla giornata di Martedì 17 Gennaio.



Discrepanze nell'ordine di 4/6°C in meno sono attese invece nelle zone evidenziate con un blu più chiaro; infine, nei settori colorati in azzurro, avremo differenze negative nell'ordine di 1/2°C. Le differenze di temperature massima tra Lunedì 16 e Martedì 17 Gennaio.



Insomma, da metà mese le cose sono destinate a cambiare radicalmente e con tutta probabilità non solo sul fronte termico, ma anche su quello meteorologico.