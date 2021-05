Meteo, l'anticiclone africano dà una spallata: arriva il caldo sull'Italia

Meteo, l'anticlone africano dà una spallata: arriva il super caldo sull'Italia

L'anticlone africano porta il caldo sull'Italia nel prossimo weekend. Le previsioni meteo danno bel tempo sia per sabato che domenica con sole su tutto il Paese. Ma la prossime settimana attenti a una nuova perturbazione.. Vediamo la situazione

Siamo in fremente attesa per trascorrere il secondo weekend di maggio sotto il sole grazie alla rimonta dell'anticiclone africano. Non illudiamoci troppo però perché subito dopo il tempo prenderà una brutta piega. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che grazie alla risalita dal Nord Africa verso l'Italia dell'alta pressione sub-tropicale, sia sabato e sia domenica il bel tempo sarà prevalente con il sole che splenderà praticamente su tutte le regioni. Le temperature, dopo una leggera diminuzione attesa sabato, ma pure sempre in un contesto di clima mite, cresceranno ulteriormente domenica con un clima a tratti caldo. Questa situazione di stabilità atmosferica continuerà anche lunedì 10 con un ulteriore aumento delle temperature che potrebbero superare i 24°C su molte città. Ma ecco che le speranze di una ritrovata stabilità verranno bruscamente interrotte dall'arrivo di un insidioso ciclone atlantico che tra martedì 11 e giovedì 13 impatterà sull'Italia generando un'intensa perturbazione carica di forti temporali e grandinate potenzialmente dannose al Centro-Nord.

PREVISIONI METEO

da ilmeteo.it



Mercoledì 5. Al nord: instabile sulle Alpi, specie del Triveneto, localmente lungo il Po lombardo. Al centro: poco nuvoloso. Al sud: piogge in arrivo su Sicilia e Calabria.

Giovedì 6. Al nord: in prevalenza stabile. Al centro: poco nuvoloso. Al sud: soleggiato.

Venerdì 7. Al nord: qualche temporale sulle Alpi, specie del Triveneto. Al centro: in prevalenza soleggiato. Al sud: stabile salvo più nubi in Sicilia.

Weekend a tutto sole e da domenica anche più caldo.