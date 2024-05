Meteo, maltempo continuo. Altre piogge in settimana. Estate lontana

La nuova settimana si apre con l'arrivo di un'intensa perturbazione carica di piogge, temporali e grandine pronti a colpire almeno mezza Italia.



L'atmosfera non riesce proprio a trovare un po' di pace sul nostro Paese. La ragione va ricercata nel flusso umido e instabile atlantico, ancora molto basso di latitudine, che a fasi alterne provoca frequenti fasi di maltempo, seppur alternate a brevi pause di calda stabilità. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Ma quali prospettive ci sono allora per i prossimi giorni?

Salvo improvvisi mutamenti da parte dei centri di calcolo internazionali, le prospettive per i prossimi giorni sono orientate verso un proseguimento di questa situazione. Insomma, senza giri di parole, continueremo a vivere ancora forti oscillazioni sul fronte meteo-climatico.

Già tra Lunedì 27 e Martedì 28, un profondo vortice ciclonico che da giorni avvolge il Regno Unito invierà un'intensa perturbazione che colpirà a suon di piogge, temporali e locali grandinate, dapprima le regioni del Nord e nel corso di Martedì anche gran parte del comparto adriatico del Centro fino a molti angoli del Sud peninsulare, in particolare i rilievi campani e il settore centro-settentrionale della Calabria. Nel contempo, assisteremo poi a un miglioramento sulle regioni del Nordovest e a un contesto meteo più stabile sul distretto tirrenico.

Mercoledì 29 sarà una giornata più tranquilla grazie a un timido aumento pressorio, ma che non sarà in grado di evitare comunque lo sviluppo di qualche nota d'instabilità sui rilievi alpini e su molti tratti della dorsale appenninica. Si tratterà tuttavia di una breve tregua dal brutto tempo, in quanto già tra Giovedì 30 e Venerdì 31 Maggio le ingerenze del vortice atlantico si ripresenteranno alle porte del nostro Paese, coinvolgendo principalmente le regioni del Nord e del Centro dove il quadro meteorologico assumerà nuovamente connotati di forte instabilità con piogge a tratti diffuse e temporali anche di forte intensità accompagnati da raffiche di vento e locali grandinate.

Andranno meglio le cose al Sud dove una timida presenza anticiclonica di matrice africana sarà alla base di un contesto meteo più stabile e caldo.