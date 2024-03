Meteo, maltempo continuo. Ecco le zone più colpite

Nei prossimi giorni il tempo non troverà pace, non ci saranno particolari cambiamenti nella circolazione generale. Sull'Italia infatti, continueranno ad alternarsi fasi di maltempo in serie che riporteranno tanta pioggia e ancora parecchia neve sui rilievi. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Nella giornata di Mercoledì 6 Marzo l'Italia sarà attraversata dall'ennesimo vortice ciclonico che si muoverà con rapidità verso levante. Ciò provocherà un spiccata instabilità atmosferica, con piogge e locali temporali al Nord e su parte del Centro, in particolare su Toscana, Umbria, Lazio, e su alcuni settori di Marche e Abruzzo. Al Sud, invece, il quadro meteorologico si manterrà più tranquillo, sebbene non mancheranno episodi di pioggia, soprattutto sulla Calabria tirrenica e nelle zone montuose.

Le temperature, nel complesso, subiranno un calo favorendo nevicate anche a quote prossime ai 600/700 metri sulle Alpi e intorno ai 1000 metri di quota sull'Appennino centrale.

Giovedì 7 Marzo assisteremo ad un temporaneo rinforzo della pressione atmosferica. La giornata si preannuncia all'insegna del bel tempo, con cieli poco nuvolosi su gran parte del Paese. Tuttavia, è prevista una lieve instabilità, dapprima lungo le coste centrali adriatiche e poi, nel pomeriggio, anche al Sud.

Arriviamo così alla vigilia del fine settimana: quella di Venerdì 8 Marzo sarà sostanzialmente una giornata di transizione, caratterizzata da un nuovo calo della pressione atmosferica. Se inizialmente il tempo si manterrà generalmente buono, salvo per una maggiore copertura nuvolosa al Nord, nel pomeriggio è atteso un peggioramento che interesserà principalmente il Nordovest e la Sardegna, dove le precipitazioni si faranno via via più diffuse, specie in serata.

Sarà questo il preludio ad un weekend che si annuncia ancora una volta sotto il segno del maltempo per l'arrivo di due perturbazioni in serie, quasi gemelle, una più intensa dell'altra.