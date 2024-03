Meteo, maltempo settimana prossima. Ma poi il caldo arriva (la data)

Nuova ondata di maltempo prevista in avvio della prossima settimana: un ciclone scatenerà piogge e temporali su molte delle nostre regioni. Ecco servito il lato più capriccioso e instabile della Primavera. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Già dalla giornata di Lunedì 11 Marzo a rischio precipitazioni saranno parte delle regioni del Nord (Liguria ed Emilia Romagna) e soprattutto il Centro-Sud (specie versante tirrenico): il colore verde nella mappa qui sotto indica la possibilità di piogge battenti e rovesci temporaleschi (attesi fino a 40-50 mm di pioggia entro le 24 ore) su Romagna, Toscana, Lazio, Campania e Calabria. Su questi settori e su tutto il medio e basso Tirreno soffieranno inoltre intensi venti di Libeccio con raffiche fino a quasi 50 km/h.Precipitazioni previste in avvio della prossima settimana.

Anche nel corso di Martedì 12 Marzo avremo ancora una forte instabilità tipicamente primaverile con la possibilità di improvvisi temporali con locali grandinate a causa della tanta energia in gioco alternati a pause soleggiate in particolare sulle regioni centro-meridionali; altrove, invece, le condizioni meteo andranno via via migliorando, con più sole ed un primo rialzo delle temperature.

E attenzione perché non è finita qui; da Giovedì 14 Marzo in avanti l'arrivo di una perturbazione terrà nuovamente in scacco buona parte dell'Italia, con tante precipitazioni e venti forti. Almeno per il momento non si vedono all'orizzonte rimonte granitiche dell'alta pressione in grado di garantire una maggior stabilità atmosferica: Marzo si sta prefigurando come un mese fortemente perturbato e instabile dopo mesi e mesi di temperature miti e pochissime piogge.