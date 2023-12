Meteo, Natale come Pasqua. Anzi, ancora più caldo. Mappa choc

Meteo, Natale come Pasqua. Niente freddo, niente neve



Le imminenti Feste di Natale saranno ben poco invernali: niente neve e temperature ben sopra le medie climatiche su molte delle nostre regioni. Ecco dunque servito l'ennesimo "regalo" di un cambiamento climatico in atto che sta ormai stravolgendo tutte le stagioni dell'anno. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Già dalla Vigilia di Natale a dominare la scena sull'Europa centro-occidentale sarà un vasto anticiclone che si allungherà dal Nord Africa (proprio come avviene solitamente in Estate) fin sul bacino del Mediterraneo bloccando, di fatto, qualsivoglia perturbazione, tipica di questo periodo dell'anno.Non ci sarà solo stabilità atmosferica. L'anomalia più rilevante riguarderà le temperature che si porteranno ben oltre le medie climatiche di riferimento, in particolare sulle Alpi (qui valori di circa +10°C oltre le medie) e al Centro-Sud.

Stiamo quindi andando incontro ad una fase decisamente mite, specie di giorno, che ci accompagnerà per le giornate di Natale e Santo Stefano. Saranno delle prime festività insolite sul fronte meteorologico (anche se a dire il vero negli ultimi anni ci si è un po' abituati), con sole e temperature massime fin verso i 15°C al Sud (addirittura non sono da escludere punte fino a 17/18°C sulle due Isole Maggiori).

Ma quanto durerà questo caldo anomalo? Secondo gli ultimi aggiornamenti, un primo possibile primo sblocco atmosferico è atteso verso il 28/29 Dicembre quando potrebbe riprendere vigore il flusso perturbato atlantico: se ciò venisse confermato è lecito attendersi qualche precipitazione in più a partire dalle regioni settentrionali; tuttavia, le temperature si manterrebbero comunque ancora oltre le medie climatiche... Per il vero freddo (e forse per la neve) bisognerà attendere almeno fino a Gennaio.