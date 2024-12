Meteo Natale: neve, piogge, freddo o caldo primaverile? Le ultime mappe lasciano pochi dubbi. Ecco la risposta

Meteo Natale, fino a 18 gradi sulle Isole



Meteo, che cosa accadrà a Natale? Neve, pioggia o caldo fuori stagione? In molti se lo chiedono. Vediamo che cosa scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

L'inverno in questa prima parte di dicembre ha già bussato alle porte dell'Italia con un surplus di precipitazioni e temperature anche piuttosto fredde; tuttavia proprio verso le festività ci attende una decisa svolta. Le piogge, infatti, secondo gli ultimissimi aggiornamenti del Centro Europeo non riusciranno a influenzare le feste e anzi ci attendiamo una prevalente stabilità, con tempo soleggiato da nord a sud e con temperature nemmeno troppo fredde grazie ad una maggior presenza dell'alta pressione.

La mappa che vi proponiamo qui sotto indica valori decisamente oltre le medie climatiche attese nel mese di dicembre proprio sul bacino del Mediterraneo. Andremo dunque verosimilmente incontro ad una fase più mite, in linea con i cambiamenti climatici ormai in atto da diverso tempo.

Ci aspetta quindi un Natale insolito (anche se ultimamente ci si è un po' abituati), con il sole e con temperature massime fin verso i 15°C sulle regioni centro-meridionali: addirittura non sono da escludere punte fino a 17/18°C sulle due Isole Maggiori. Qualche grado in meno al Nord, ma sempre con valori di tutto rispetto, diciamo intorno ai 10°C, salvo dove si formeranno dei banchi di nebbia, possibili soprattutto sulle basse pianure. Attenzione però, entro la fine dell'anno non sono da escludere nuovi capovolgimenti di fronte; molto dipenderà dal comportamento del Vortice Polare, il vero attore protagonista dell'inverno.