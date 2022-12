Meteo Natale, colpo di scena! 18 gradi, primavera anticipata. Neve? Zero

Meteo Natale, previsioni clamorose per le feste



Il Natale è vicino, ma che tempo farà per le feste? Riuscirà l'alta pressione a concedere un po' di tregua dal maltempo fino a Capodanno?Ebbene, ci sono importanti novità, la tendenza è cambiata e non mancheranno le sorprese.

Nei prossimi giorni e almeno fino a parte del weekend il tempo sull'Italia sarà condizionato da perturbazioni atlantiche in serie che provocheranno venti forti, piogge e anche nevicate fino a bassa quota. Tuttavia, già da Domenica 18 e poi soprattutto nel corso della prossima settimana, tuttavia, cambierà un po' tutto a livello continentale, con risvolti significativi anche per il nostro Paese.

Dando uno sguardo alle carte meteo a disposizione - si legge sul sito internet www.ilmeteo.it - salta subito all'occhio come, proprio durante la settimana natalizia, un vasto campo anticiclonico guadagnerà terreno, espandendosi su buona parte del bacino del Mediterraneo.Alta pressione in rinforzo verso l'Italia proprio in concomitanza della settimana di Natale

Se fino a pochi giorni fa le proiezioni per la fine di Dicembre indicavano un surplus di precipitazioni con temperature non eccessivamente gelide, ora la tendenza è cambiata. Le piogge, infatti, non riusciranno a influenzare le feste e anzi ci attendiamo una prevalente stabilità, con tempo soleggiato da Nord a Sud e con temperature nemmeno troppo fredde. La massa d'aria in arrivo è infatti di matrice africana e provocherà valori decisamente oltre le medie climatiche attese nel mese di Dicembre. Andremo dunque verosimilmente incontro dunque ad una fase più mite, in linea con i cambiamenti climatici ormai in atto da diverso tempo.

Ci aspetta, in buona sostanza, un Natale insolito (anche se ultimamente ci si è un po' abituati), con il sole e con temperature massime fin verso i 15°C sulle regioni centro-meridionali: addirittura non sono da escludere punte fino a 17/18°C sulle due Isole maggiori. Qualche grado in meno al Nord, ma sempre con valori di tutto rispetto, diciamo intorno ai 10°C, salvo dove si formeranno dei banchi di nebbia, possibili soprattutto sulle basse pianure.

In vista della parte finale del 2022 le condizioni meteo potrebbero tuttavia cambiare nuovamente, con la possibilità di qualche sorpresa fredda proprio per l'inizio del nuovo anno.