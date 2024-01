Meteo: neve a Milano e in pianura padana. Ecco quando (manca poco)

Dalla prossima settimana assisteremo all'ingresso impetuoso di aria Artica sull'Italia. Sono attese conseguenze importanti su buona parte del nostro Paese: vento forte, piogge e questa la volta anche la neve, con fiocchi che potranno giungere stavolta fin sulle pianure. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it

Intanto, Lunedì 8 Gennaio avremo le ultime piogge e rovesci temporaleschi al Centro-Sud e sulla Sicilia, provocate da quel ciclone della Befana che in queste ore sta mostrando i suoi primi effetti al Nord e che tenderà ad allontanarsi verso Sud Est proprio all'inizio della prossima settimana. Nel suo spostamento il ciclone richiamerà a sé aria gelida (immaginatelo come un ingranaggio che ruota in senso antiorario) in discesa dal Nord Europa, di origine Artica, correnti che riusciranno a sfondare sul bacino del Mediterraneo.Le temperature subiranno di conseguenza un crollo verticale portandosi fin sotto le medie climatiche di riferimento dopo tanto tempo. Come capita spesso in queste situazione l'atmosfera si manterrà piuttosto instabile con il rischio a più riprese di precipitazioni.

Attenzione perché proprio a causa del calo delle temperature non escludiamo la possibilità di nevicate fino in pianura tra Martedì 9 e Mercoledì 10 Gennaio, specie su Piemonte, Lombardia occidentale e sull'interno ligure. Sul resto del Centro-Sud avremo ancora il rischio più che concreto di temporali e forti venti lungo le coste più esposte a causa del persistere della vasta area ciclonica che rimarrà bloccata sul bacino del Mediterraneo, almeno fino a Giovedì 11 Gennaio.