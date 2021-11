Meteo, neve in città Nord entro fine mese. Tutto confermato, sarà copiosa

Neve in città al Nord, anche a Milano, Torino e Bologna: ipotesi sempre più concreta e perfino prima delle ultime previsioni!

Sospesi in un tepore surreale, ma spesso sbattuti e sorpresi da inusuali acquazzoni spazzatutto, viviamo questo ultimo spicchio d’Autunno nell’attesa di un cambiamento nell’inevitabile Inverno che come sempre e come ogni volta ci dividerà tra chi ama la neve e il gelo e chi no.

Fino a ieri era il nulla all’orizzonte che spegneva qualsiasi immaginazione, ma oggi i centri di calcolo, veri artefici oramai delle previsioni meteorologiche a qualsivoglia scadenza temporale, accendono una luce nel buio, cambiano le prospettive: stavolta crolla tutto.

La bolla in cui con pigrizia ci stiamo trascinando da mesi, da quell’Estate così lunga per molti, ma comunque forse troppo breve per altri, in ogni caso è destinata ad evaporare lasciando in noi solo i soliti ricordi di una Stagione che passa, che siano essi di una vacanza o solo di un fine settimana, una notte, Una stella. Ma si accendono anche le Speranze intrecciate ai Sogni dell’Inverno che verrà, tra voglia di Neve, di sci o solo Paura di una stagione cruda e buia.

Ordunque, tra il 24-25-26-27 Novembre, venti freddi di Bora e di Maestrale scenderanno da Nord collegati ad un vero e proprio Impulso Polare Marittimo, entreranno nel Bacino del Mediterrano dopo aver invaso tutta l’Europa ed innescheranno un vortice ciclonico italico di stampo invernale che non potrà, date le basse temperature, che portare piogge e pure nevicate a bassisima quota se non addirittura fino al livello del mare sul versante adriatico o addirittura in Valpadana, come già accaduto altre volte in questo periodo dell’anno.

E chissà che rivedere la nostra città o il nostro paesino imbiancati non ci faccia ancora una volta, almeno per un attimo, tornare bambini, in quella bolla, così dolce e naturale, in cui tutto era bello, facile, spensierato, ignari del mondo e della vita, ma tutto sommato consapevoli, sin da allora, che la Natura è Sempre lì, a guardarci.



fonte www.ilmeteo.it