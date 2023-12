Meteo neve in pianura: a Milano e su molte città. Tanti centimetri. Mappa

Meteo neve a Milano. Mappa



Neve a Milano. Neve in pianura. Neve su molte città del Nord. Tutto confermato.

Neve in pianura. Gli ultimi aggiornamenti l'hanno confermata. E dunque, dopo il caldo anomalo di questi ultimi giorni, provocato dai venti umidi meridionali soprattutto al Centro-Sud, dopo il freddo ed il gelo attesi nell'imminente primo weekend di Dicembre, ci sarà spazio per un'intensa perturbazione che, andando ad interagire con il freddo preesistente, creerà i presupposti per nevicate fino a quote pianeggianti. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

La nostra attenzione si concentra soprattutto a quanto accadrà all'inizio della prossima settimana: già Lunedì 4 Dicembre un vortice di bassa pressione, alimentato da aria fredda, provocherà un severo peggioramento del tempo, a partire dai settori nordoccidentali.









Questa volta, complice il gelo preesistente, la neve potrà scendere fino in pianura, specie su Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale, imbiancando verosimilmente città come Torino, Novara, Milano, Bergamo, Piacenza e Parma. La neve potrebbe spingersi fino a quote bassissime fino in Liguria, con l'ingresso della tramontana scura (vento settentrionale molto freddo che svalica dalla Valpadana verso la costa ligure): tra Savona e Genova i fiocchi potrebbero arrivare fin quasi sulla costa.

Le nevicate continueranno poi per tutta la prima parte di Martedì 5 Dicembre: entro la fine dell'evento sono previsti circa 5/10 cm in molte zone della Valle Padana centro-occidentale.



Le Alpi sono pronte a fare il pieno di neve con accumuli ben oltre il mezzo metro sopra i 1000 metri di quota! Un'ottima notizia in vista dell'imminente stagione degli sport invernali.



Si prospetta dunque un inizio d'Inverno diverso rispetto agli ultimi anni; come vi avevamo preannunciato non mancheranno occasione per nevicate e ulteriore impulsi freddi, almeno fino al Ponte dell'Immacolata.