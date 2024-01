Meteo: neve in pianura al Nordovest. L'elenco delle città

Aria sempre più fredda inizierà ad affluire sul nostro Paese provocando un crollo delle temperature



La neve è già tornata sull'Italia cadendo copiosa sulle nostre montagne nelle ultime 48 ore, ma attenzione, non è finita qui! Gli ultimi aggiornamenti hanno appena confermato il rischio di nuove precipitazioni nevose, con fiocchi che questa volta potrebbero giungere fino in pianura. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Ecco cosa sta per accadere. Nelle prossime ore aria sempre più fredda inizierà ad affluire sul nostro Paese provocando un crollo delle temperature. Questo favorirà l'accumulo nei bassi strati di aria gelida che rimarrà di fatto intrappolata all'interno del catino della Pianura Padana, formando quello che viene definito in gergo meteorologico Cuscino Freddo.

La nostra attenzione si sposta ora alla serata di Martedì 9 Gennaio e alla successiva nottata quando il passaggio di un fronte instabile provocherà delle precipitazioni al Nordovest. Ebbene, proprio grazie al cuscino freddo e alle temperature piuttosto basse, la neve potrà cadere fino in pianura sul Piemonte e a bassissima quota sulla Lombardia occidentale.Possibili nevicate fino in pianura al Nord Ovest.

In concomitanza con le precipitazioni più intense, la neve imbiancherà città come Cuneo, Torino, Asti, Alessandria e Biella. Entro la nottata, inoltre, non è esclusa la possibilità che i fiocchi bianchi (al più mischiati alla pioggia) possano raggiungere anche città come Pavia, Varese e Milano.