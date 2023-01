Meteo, neve in pianura continua. Ecco dove. Poi un calmoroso colpo di scena!

Meteo, neve a ripetizione sull'Italia. Anche in pianura



La prossima settimana arriverà altro maltempo e non sarà solo pioggia, ma anche neve in pianura subito da Lunedì 23 Gennaio!



I grandi movimenti a scala emisferica - scrive www.ilmeteo.it - stanno favorendo l'arrivo di correnti di aria fredda in discesa dal Nord Europa, quasi senza soluzione di continuità e ciò determinerà ancora grosse novità su molte delle nostre regioni.

Occhi puntati, in particolare, già a Lunedì 23 Gennaio quando una poderosa depressione sospinta da masse d'aria di origine polare-marittima provocherà un nuovo peggioramento del tempo.

Le correnti fredde favoriranno la formazione di un Ciclone in grado di scatenare precipitazioni intense, anche sotto forma di temporali e violente raffiche di vento.Ciclone: freddo maltempo nel corso della prossima settimana.



Non ci saranno solo piogge intense, ma potrebbe tornare anche la neve, in particolare al Nord: viste le basse temperature è lecito attendersi fiocchi su molte zone di pianura, in particolare su quelle di Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Lombardia orientale.Qualche nevicata portata dal forte vento dai quadranti settentrionali potrebbe fare la sua comparsa fin sulle spiagge delle coste adriatiche di Marche e Abruzzo.

Nei giorni a seguire, come confermano gli ultimi aggiornamenti, continuerà a insistere una circolazione depressionaria che richiamerà venti freddi nordorientali. In questo contesto ci saranno precipitazioni sulle regioni adriatiche centrali, sulle Isole Maggiori e poi sui settori ionici, sempre nevose a quote collinari.

Successivamente, gli ultimi aggiornamenti propendono per una nuova fase molto fredda a causa dell'ingresso di una massa d'aria gelida di origine artico-continentale che dalla Russia potrebbe raggiungere il nostro Paese. Se ciò venisse confermato è lecito attendersi un ulteriore drastico calo delle temperature che si porteranno sotto le medie climatiche di riferimento, soprattutto al Centro-Nord.