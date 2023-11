Meteo: neve in pianura. Fioccano conferme. Ecco quando e dove

Meteo, novembre finirà con l'inverno duro e gelido



Il Generale Inverno può arrivare sull'Italia già a Fine Novembre! E' questo ciò che emerge dall'ultimo eclatante aggiornamento a medio/lungo termine, relativo alle prossime settimane: un'irruzione fredda di origine artica potrebbe piombare sul nostro Paese, provocando un crollo delle temperature e nevicate fino a bassissima quota. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it

Dando uno sguardo ai principali modelli meteo (l'inglese ECMWF e l'americano GFS) sembrerebbe che l’Alta Pressione presente in pieno Oceano Atlantico possa spingersi verso la fine del mese fin quasi al Polo Nord: questo movimento innescherebbe, di conseguenza, la discesa di masse d'aria gelide di origine Artico-Continentali dapprima verso il cuore del continente in estensione poi al bacino del Mediterraneo. Stiamo parlando di una massa d’aria piuttosto fredda per il periodo (fino a -10/-12°C alla quota isobarica degli 850 hPa, circa 1500 metri d’altezza), in grado di portare una sfuriata dal sapore invernale intorno agli ultimi giorni di Novembre (dal 24-25/11 in avanti, questa la data da segnare sul calendario) fin sull'Italia.



Questo genere di configurazioni è molto propizia per le nevicate fino a bassissima quota al Centro-Nord, in quanto favorisce la formazione di minimi depressionari sui nostri mari, con la conseguente risalita delle precipitazioni su molte delle nostre regioni. Il tutto dipenderà molto dalla posizione del minimo depressionario e delle conseguenti correnti. Questa svolta fredda a livello emisferico potrebbe accompagnarci per la fine di Novembre.