Meteo neve in pianura: le città dove cadranno i fiocchi e quando (imminente)

Meteo neve in pianura: attacco articol all'Italia



Il freddo è arrivato sull'Italia! Nel corso della giornata di Sabato 25 Novembre è nevicato intensamente sulle zone interne tra Marche e Abruzzo con fiocchi fino a quote di collina; e attenzione, nei prossimi giorni non mancheranno le occasioni per nuove nevicate, fino a quote basse. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

L'irruzione artica di Attila ha provocato, come previsto, diffuse nevicate fino a quote collinari nelle regioni centrali e non solo, la dama bianca ha raggiunto anche il Molise. Ci troviamo a Capracotta (Isernia), il secondo comune più alto dell'Appennino, a circa 1421 metri sul livello del mare.

Dalla giornata odierna le temperature subiranno un ulteriore crollo grazie all'ingresso di aria fredda di origine Artica in discesa dal Nord Europa e porteranno diffusamente sotto le medie climatiche del periodo. Ciò favorirà l'accumulo nei bassi strati di aria gelida la quale rimarrà di fatto intrappolata all'interno di quella specie di catino che è la Valle Padana, formando quello che in gergo meteorologico viene definito Cuscino Freddo.

E attenzione, durante la nuova settimana sono attesi almeno 2 impulsi perturbati in grado di provocare precipitazioni, anche nevose.Tra la notte di Lunedì 27 e le prime ore di Martedì 28 Novembre ecco che il primo fronte in discesa dal Nord Europa raggiungerà il bacino del Mediterraneo, dando vita poi a un Vortice Ciclonico che si posizionerà tra il mar Ligure e il mar Tirreno: di conseguenza, il tempo è destinato a peggiorare rapidamente e, grazie proprio al cuscino freddo e alle basse temperature, la neve potrà scendere fino a quote piuttosto basse sul Piemonte. Sulle Alpi le nevicate previste saranno ben più copiose ed abbondanti e gli accumuli potrebbero arrivare fino a 60 cm oltre i 1500 metri entro la fine dell'evento.Un secondo impulso freddo potrebbe poi raggiungere l'Italia tra Giovedì 30 e Venerdì 1 Dicembre con possibilità ancora di nevicate diffuse al Nord. E' lecito attendersi fiocchi (magari misti tra la pioggia) in città come Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Varese, Pavia, ma anche a Milano e Bergamo. Su questo, tuttavia, vista la distanza temporale elevata, avremo modo di tornare nei nostri prossimi aggiornamenti meteo.