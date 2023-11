Meteo neve in pianura: ora è sicura. Ecco le città dove cadrà

Meteo weekend con neve in pianura e gelo intenso



C'è un Colpo di Scena meteorologico e le conseguenze si vedranno già nel corso del prossimo weekend!

Alle alte latitudini artiche, tra la Scandinavia e la Russia, a causa delle condizioni climatiche particolarmente fredde di queste settimane si è formato un imponente "lago gelido", ricolmo di aria artica (denominato da noi simpaticamente Attila), pronto ad inviare la prima sciabolata fredda della stagione verso il Mediterraneo e dunque anche verso l'Italia. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it

Ma andiamo con ordine. Il Fine Settimana si aprirà Sabato 25 Novembre all'insegna del maltempo al Sud e sulla Sicilia a causa del transito di un ciclone che provocherà piogge abbondanti, in qualche caso anche a carattere di nubifragio, accompagnate da intense raffiche di Maestrale ad oltre 80 km/h.Attenzione perché potrebbero anche verificarsi delle nevicate a bassa quota, diciamo intorno ai 1000 metri, specie lungo il versante adriatico centro-meridionale

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano poi il cambio radicale a livello emisferico che si concretizzerà nel corso di Domenica 26 Novembre, quando prenderà il via la prima vera ondata di freddo stagionale a causa dell'ingresso di una massa d'aria gelida di origine artico-continentale in arrivo dall'Europa nord-orientale (Attila): stiamo parlando di una massa d’aria piuttosto fredda per il periodo (fino a -10/-12°C alla quota isobarica degli 850 hPa, circa 1500 metri d’altezza), in grado di portare un'autentica sfuriata invernale fin sul nostro Paese.Come spesso accade con queste configurazioni nella prima fase gli effetti si sentiranno soprattutto nel campo termico: le temperature crolleranno fin sotto lo zero nelle principali città del Centro-Nord, specie di notte e al primo mattino. Ma anche al Sud e sulle Isole maggior soffieranno intensi venti dai quadranti settentrionali i quali acuiranno la sensazione di freddo.Il clima sarà gelido, ma il Nord resterà a secco, come capita spesso il presenza di venti settentrionali: tuttavia, sui confini alpini, sia Sabato, sia Domenica, vedranno nevicate fin quasi in valle, complici proprio le temperature molto basse: attenzione anche alle Dolomiti, dove qualche fenomeno nevoso potrebbe sfondare.

Su questo e su altri temi è intervenuto Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, al quale abbiamo chiesto cosa succederà nei prossimi giorni .In barba all’andamento di caldo estremo con un Global Warming imperante, si intravede l’eccezione che conferma la regola per il prossimo futuro. Spunta una previsione straordinaria.

Cosa accadrà?Dopo mesi e stagioni di caldo anomalo, arriverà dal weekend la sciabolata artica di Attila, il primo lungo periodo di freddo e di temperature sottomedia: in altre parole farà freddo con il termometro che rimarrà sotto la media stagionale per almeno 10 giorni, evento mai accaduto quest’anno su gran parte dell’Italia.

Da quando farà freddo?La prima irruzione artica della stagione colpirà tutto lo Stivale dal weekend, già da Sabato 25 Novembre, ma soprattutto da Domenica 26 e porterà un tracollo delle temperature: ci vestiremo con berretti e sciarpe almeno fino alla festività dell’Immacolata.

Qual è la previsione straordinaria?Riguarda proprio il Fine Settimana e i giorni successivi: inizieremo a battere i denti ed il cambio dell’armadio sarà definitivo.Almeno fino alla prima settimana di Dicembre i termometri saranno sottomedia e il meteo parlerà chiaro: a Milano sono previste minime intorno a -1°C e massime di 5/6°C per almeno 10 giorni con valori ovviamente sottomedia, a Bologna e Firenze idem sottomedia con -1/7°C e pure a Roma con 0°/9°.Arriverà anche la neve in pianura?E’ possibile: non si escludono fiocchi svolazzanti in città come a Bologna e a Firenze, ed è invece molto probabile che la dama bianca cadrà fin quasi in pianura o addirittura lungo le coste adriatiche nel corso della prossima settimana: in sintesi, prepariamoci al meteo straordinario, dopo mesi di gran caldo torniamo a vivere il freddo e non siamo più abituati.