Meteo neve in pianura prima del previsto: 60 cm. In due riprese

Meteo neve in pianura: le città dove nevicherà



La neve in pianura arriverà prima del previsto e nei prossimi giorni ci saranno addirittura 2 occasioni. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Nel corso dell'imminente weekend registreremo la prima vera ondata di freddo stagionale che investirà l'Italia facendo crollare letteralmente le temperature che si porteranno diffusamente sottozero al Nord e nelle valli del Centro, specie di notte e al primo mattino. Ciò favorirà l'accumulo nei bassi strati di aria gelida la quale rimarrà di fatto intrappolata all'interno di quella specie di catino che è la Valle Padana, formando quello che in gergo meteorologico viene definito Cuscino Freddo.

E attenzione, durante la prossima settimana sono attesi almeno 2 impulsi perturbati in grado di provocare precipitazioni, anche nevose. Tra la notte di Lunedì 27 e le prime ore di Martedì 28 Novembre ecco che il primo fronte, in discesa dal Nord Europa, raggiungerà il bacino del Mediterraneo, dando vita poi a un Vortice Ciclonico che si posizionerà tra il mar Ligure e il mar Tirreno: di conseguenza, il tempo è destinato a peggiorare rapidamente e, grazie proprio al cuscino freddo e alle basse temperature, la neve potrà scendere fino in pianura al Nordovest, specie su Piemonte e Lombardia occidentale. Sulle Alpi le nevicate previste saranno ben più copiose ed abbondanti e gli accumuli potrebbero arrivare fino a 60 cm oltre i 1500 metri entro la fine dell'evento.Un secondo impulso freddo potrebbe poi raggiungere l'Italia tra Giovedì 1 e Venerdì 2 Dicembre con possibilità ancora di neve fino in pianura al Nord. E' lecito attendersi fiocchi (magari misti tra la pioggia) in città come Torino, Vercelli, Novara, Cuneo, Varese, Pavia, ma anche a Milano e Bergamo. Su questo, tuttavia, vista la distanza temporale elevata, avremo modo di tornare nei nostri prossimi aggiornamenti.