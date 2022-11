Meteo, neve e freddo in arrivo. Cambia tutto. Svolta inattesa e clamorosa

Meteo, neve a 1.500 metri (era ora!)



Addio estate infinita. Torna la neve sulle nostre montagne. Il maltempo sta per far la sua ricomparsa sull'Italia e oltre ad essere attesa la pioggia, in qualche caso anche abbondante, stavolta arriverà pure la neve; gli ultimi aggiornamenti hanno appena confermato tutto, anche le tempistiche di questa svolta autunnale.

Analizzando il quadro sinottico europeo - scrive www.ilmeteo.it - possiamo vedere come da Giovedì 3 Novembre le condizioni meteo sono previste in peggioramento a causa dell'ingresso di correnti via via più fredde ed instabili di origine Polare.

Oltre alle piogge, grazie ad un cospicuo calo delle temperature, tornerà anche la neve in montagna, soprattutto sulle Alpi. Come mostrano le nostre mappe qui sotto, tra la giornata di Giovedì 3 e quella di Venerdì 4 i fiocchi bianchi si faranno vedere fin verso i 1500 metri di quota, localmente anche a quote inferiori, specie su Valle d'Aosta, Piemonte, Valtellina, Trentino Alto Adige e Dolomiti bellunesi.Il colore violetto indica la possibilità di accumuli fino a 10/15 cm entro la fine dell'evento. Sopra i 2000 metri di quota, colore ben evidenza il colore giallo, si potrebbero registrare accumuli anche superiori oltre il mezzo metro di neve fresca. Località come Breuil Cervinia (AO), Livigno (SO) e Solda (BZ) sono pronte a tingersi di bianco con l'arrivo della dama bianca dopo un lungo periodo siccitoso e caldo.

Arriva il freddo! E' confermato - sempre secondo quanto scrive www.ilmeteo.it - un imminente cambio di rotta a livello termico sul nostro Paese, dopo lunghe settimane di caldo eccezionale, con temperature ben oltre la norma.

Siamo giunti dunque quasi all'epilogo di questa fase di stabilità e mitezza: la circolazione generale è destinata a mutare in maniera importante, tanto che passeremo da un contesto prettamente tardo estivo ad uno più tipicamente autunnale.

Cosa accadrà, nel concreto? L'anticiclone di Halloween, l'ultimo di una lunga serie di promontori alto pressori di origine africana, inizierà presto a perdere un po' del suo smalto e già da Martedì 1 Novembre lascerà spazio a masse d'aria più fresca a matrice nord atlantica che produrranno un primo calo delle temperature sulle regioni settentrionali, specialmente sull'arco alpino e al Nordovest, dove avremo fino a 6°C in meno rispetto alle 24 ore precedenti

La nostra attenzione si concentra tuttavia sui giorni successivi, diciamo su Giovedì 3 e per l'intera giornata di Venerdì 4, quando una minacciosa circolazione ciclonica in discesa dalle terre più settentrionali del Vecchio Continente investirà quasi tutto il nostro Paese, ponendo così fine a questa eccezionale fase di caldo fuori stagione. Prima arriveranno le precipitazioni, poi un cospicuo calo termico.Tra Venerdì 4 e Sabato 5 Novembre le temperature potranno crollare anche di oltre 6/8°C rispetto agli ultimi giorni, soprattutto al Centro-Sud: lo possiamo evincere distintamente dalla mappa termica qui sotto, relativa proprio alla giornata di Sabato 5; la colorazione violacea che possiamo osservare sulla Calabria sta ad indicare una differenza negativa di circa 10°C rispetto alle 24 ore precedenti.