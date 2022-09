Meteo, svolta clamorosa. Cambia tutto: arriva la neve! Addio estate

Meteo, prima neve a quote relativamente basse per la stagione



Nel prossimo weekend ci attende un'eclatante svolta sul fronte meteorologico. Proprio a cavallo tra Sabato 17 e Domenica 18 è atteso infatti un colpo di scena per l'arrivo di fredde correnti dal Nord Europa che avranno importanti conseguenze anche su gran parte dell'Italia.

Nella seconda metà del mese di Settembre - come scrive il sito www.ilmeteo.it - le condizioni meteo iniziano a movimentarsi, anticipando di fatto la stagione autunnale ormai alle porte. Spazio dunque ad una maggiore dinamicità e a un clima decisamente più consono al periodo, oltre che a un ritorno delle piogge. Nulla di straordinario, dunque. Si tratta di una caratteristica tipica del periodo tra la fine dell'Estate e inizio dell'Autunno per via degli imponenti scambi meridiani (masse d'aria) che avvengono a scala emisferica.

Sarà proprio quello che accadrà nei prossimi giorni quando si attiverà una vasta circolazione depressionaria centrata sulla Scandinavia che metterà in moto correnti d'aria molto fredde che dall'Artico scivoleranno verso Sud, attraversando dapprima il centro Europa, per poi puntare dritte verso l'Italia proprio nel corso del weekend.Al momento, la traiettoria di questa irruzione fredda sembrerebbe più orientale e per questo motivo l'ingresso dovrebbe avvenire dalla Porta della Bora, riversandosi poi nel bacino del Mediterraneo. A causa della velocità con cui irromperà il fronte freddo in quota e dei successivi contrasti termici che si verranno a creare, non escludiamo la possibilità di fenomeni temporaleschi anche intensi già da Sabato 17 e talora accompagnati da episodi di grandine: a rischio saranno soprattutto Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Liguria (specie di Levante) e Toscana.Entro la serata sono attese poi precipitazioni intense anche su Lazio e Campania.



PRIMA NEVE - Attenzione perché potrebbe arrivare anche la prima neve sulle Alpi a quote interessanti per la stagione, ovvero sotto i 1900/2000 metri, o anche più in basso, con fiocchi che addirittura potrebbero arrivare fino a 1500 metri in Alto Adige.Il tutto sarà accompagnato da un corposo abbassamento delle temperature, specie al Nord e sui settori adriatici a causa dei venti intensi dai quadranti settentrionali (Bora al Nord Est, Grecale su settori tirrenici), con i valori termici che si potranno portare addirittura al di sotto le medie climatiche, scendendo anche di 7/8°C rispetto a questo inizio di settimana.Il risveglio di Domenica 18 potrebbe quindi essere piuttosto frizzantino, seppur in un contesto di una maggior stabilità atmosferica con il ritorno del sole su buona parte dei settori.