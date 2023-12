Meteo neve, molte le città che verranno imbiancate. Quali e quando

Meteo neve in pianura: le città



Neve in atto su diverse regioni! E nei prossimi giorni arriverà anche in pianura, gli ultimi aggiornamenti confermano questa gelida tendenza per l'avvio di Dicembre. Lo scrive il sito internet www.ilmeteo.it.

Il passaggio di una perturbazione sta provocando attualmente precipitazioni piuttosto diffuse su diverse aree del Nord e in particolare su Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, Lombardia, Triveneto ed Emilia occidentale, dove localmente assumono anche carattere di rovescio. Grazie all'afflusso di aria gelida si stanno registrando nevicate a quote basse, spesso fino al fondovalle sulle Alpi: Aosta, Trento, Sondrio le città che hanno già visto fiocchi bianchi dal primo mattino. La neve, che sta cadendo in maniera abbondante soprattutto in Valdigne, sta causando qualche rallentamento alla viabilità in valle d'Aosta. Il traforo del Gran San Bernardo è chiuso al traffico pesante. I disagi maggiori si registrano lungo le strade comunali e nel circondario di Aosta.

Nelle prossime ore, specie dalla serata, è previsto un generale e netto rialzo della quota neve, anche oltre i 2000-2200 metri su tutto l'arco alpino a causa dell'arrivo di venti più miti e umidi dai quadranti meridionali. Sacche fredde potranno resistere su alto Piemonte, Alpi Retiche, Alto Adige e Dolomiti più settentrionali, con neve a tratti ancora fin sotto i 1000-1500 metri.

Ma attenzione, le sorprese non finiscono qui,anzi.Nel corso della prossima settimana, già da Lunedì 4 Dicembre la neve tornerà ad imbiancare l'Italia. Questa volta i fiocchi bianchi arriveranno fino in pianura, specie su Piemonte e Lombardia, imbiancando anche città come Torino, Novara, Milano, Bergamo, Piacenza e Parma. Un secondo impulso freddo potrebbe poi interessare l'Italia nella seconda parte di settimana, con il rischio più che concreto di nuove nevicate fino al piano o sulle coste. Ancora una volta le regioni favorite sembrerebbero essere quelle del Nord, specie Nordovest.